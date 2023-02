I problemi di vista degli occhi nei ragazzi

Alcuni segnali possono aiutarci a capire se i nostri ragazzi hanno qualche problema alla vista: scopriamo insieme quali sono le più comuni problematiche di vista in cui si può incorrere già da giovani.

I primi segnali associati ad una problematica di vista

Prima di pensare all’acquisto di un paio di occhiali da vista di alta qualità è importante notare se vi sono davvero dei problemi che possono essere collegati a qualche disturbo della vista. In particolare, ci sono dei segnali che possono far intendere che il nostro ragazzo soffre di questo tipo di problematica. Generalmente, tra i primi sintomi che si possono evidenziare, e che i genitori devono osservare attentamente, ci sono i frequenti mal di testa. Molto spesso il mal di testa si manifesta in seguito al momento di studio: la stanchezza oculare, il continuo stropicciarsi gli occhi e l’avvicinarsi di continuo al libro possono far capire che c’è un fastidio visivo. Anche delle posture anomale possono evidenziare un problema alla vista di tuo figlio. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la forma degli occhi del giovane: spesso, infatti, degli occhi troppo grandi o troppo piccoli, ma anche una palpebra abbassata rispetto l’altra e un’iride irregolare nella forma possono far intendere che sopraggiungerà un disturbo visivo. A volte, i bambini e i ragazzi tendono anche a strizzare gli occhi per cercare di mettere a fuoco ciò che hanno davanti ai propri occhi. È fondamentale osservare questi comportamenti per capire se il nostro bambino o ragazzo ha davvero bisogno di indossare un paio di occhiali da vista!

I disturbi della vista nei giovani

Se ti stai domandando ripetutamente quale tipo di problema visivo abbia tuo figlio, devi sapere che generalmente il 20% dei bambini e dei ragazzi possono soffrire di miopia, ipermetropia oppure astigmatismo. Se il tuo ragazzo soffre di miopia, significa che ha difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti oppure le persone che si trovano distanti dai propri occhi. Solitamente questo problema di vista può avviarsi intorno ai 6 anni. L’ipermetropia, invece, è presente nei bambini sin dalla nascita: in pratica, il punto focale è posto dietro alla retina e provoca una visione da vicino più difficile. Infine, ricorda che c’è anche l’astigmatismo tra gli ulteriori problemi di vista che si possono manifestarsi già in giovane età. In questo caso, la vista del ragazzo risulta offuscata o distorta, sia da lontano sia da vicino. Il motivo è da ricondursi all’errata messa a fuoco che avviene in diversi punti della retina. Oltre ai problemi di vista che abbiamo appena menzionato, non bisogna dimenticare che vi sono problemi come l’occhio pigro, lo strabismo e la discromatopsia o daltonismo. Per capire se tuo figlio soffre di uno dei problemi visivi che abbiamo appena citato sarà importante farlo sottoporre ad una visita specialistica. Un controllo tempestivo consentirà di evitare maggiori problemi di vista, intervenendo per tempo. In questo modo, si eviterà anche di andare a compromettere lo sviluppo visivo e psicomotorio nei bambini più piccoli.

Quando richiedere l’intervento di un medico

Dunque, giunti a questo punto, ti starai domandando quando è fondamentale chiamare il medico per fissare un colloquio e un controllo. Il nostro suggerimento è di muoversi non appena vi è un campanello d’allarme, per evitare di andare incontro a maggiori complicazioni o, peggio, ad un acuirsi del problema visivo. Rivolgendoti al tuo pediatra – nel caso di bambini piccoli – oppure ad un oculista, portai venire a conoscenza quasi da subito del tipo di problema di cui soffre tuo figlio. In questo modo, potrai tutelare la salute dei suoi occhi e fargli tornare a vivere la sua vita in piena serenità, senza accusare mai più inutili mal di testa e fastidi agli occhi, facendogli indossare un paio di occhiali da vista!