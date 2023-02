Peluche per bambini: come scegliere il migliore?

Gli animaletti di stoffa imbottiti o i peluche, come si chiamano comunemente, sono dei veri e propri amici per i nostri bambini. Certi assumono una valenza significativa tanto da accompagnare il bambino fino a quasi l’età adolescenziale. Soprattutto quando abbiamo a che fare con caratteri introversi e timidi. Questi bimbi ritrovano nel loro animale di stoffa una sorta di amico, al quale confidare i propri pensieri.

In tale ottica, per un genitore scegliere degli animaletti di stoffa imbottiti da compagnia giusti per il proprio figlio diventa essenziale. Infatti, si dovranno valutare importanti parametri sia in termine di igiene sia in termine di sicurezza. Non sia mai che dopo poco tempo il peluche si rompa: nostro figlio non ce lo perdonerebbe mai.

Per questo è importante scegliere un regalo che sia di qualità e resistente, pronto a sopportare lavaggi e continui spostamenti. La forma del peluche è altrettanto importante poiché andrà a rivestire le fattezze di un amico immaginario e l’animale avrà un valore simbolico determinante. Anche la grandezza se vogliamo riveste una certa valenza ai fini pratici poiché se è ingombrante sarà difficile da portare in giro e sarà motivo di litigi infiniti.

Fattori da considerare prima di scegliere degli animaletti di stoffa imbottiti

Il fascino dei peluche è intramontabile: pensati che anche i componenti del gruppo musicale Måneskin nonostante il loro lato dark rock dicono di amare alla follia gli animaletti di stoffa imbottiti. Per i bambini quindi selezionare il giusto peluche è un fattore determinante. Oltre a essere sicuro, morbido e di bell’aspetto, il giocattolo deve essere adatto all’età del bambino.

Deve rispecchiare i suoi interessi così da fungere da richiamo alla calma, alla sicurezza e alla fiducia. Dovrebbe anche avere caratteristiche che aiutino il bambino a svilupparsi e a crescere. In questo modo il giocattolo avrà una lunga vita e continuerà a essere amato dal bambino per gli anni a venire.

Ma soprattutto un peluche deve essere realizzato con materiali sicuri e igienici. Si vuole essere certi che il giocattolo sia morbido e coccoloso e perciò dobbiamo evitare quei materiali di composizione che possano risultare nocivi. Facciamo attenzione al poliestere, il quale è piuttosto diffuso grazie al suo basso costo di produzione e alla sua durata, ma potrebbe diventare pericoloso se ingerito e inoltre non è biodegradabile.

È meglio quindi acquistare un peluche realizzato con un materiale sicuro, come il cotone biologico o un altro tessuto naturale. Non è dannoso per il bambino se viene ingerito ed è più facile da pulire. Per trovare questo tipo di prodotti è consigliabile scegliere dei negozi specializzati come Mio Peluche che offre un assortimento pressoché infinito di animaletti di stoffa imbottiti.

La scelta del prodotto deve adattarsi all’età del bambino

I genitori dovrebbero scegliere un peluche adatto all’età del bambino. In questo modo il bambino potrà godere appieno del giocattolo poiché rispecchia le caratteristiche da lui ricercate. Inoltre, alcuni giocattoli hanno un tema specifico che può piacere al bambino. Per esempio, ci sono giocattoli che rappresentano personaggi famosi di film e programmi televisivi.

Magari il bimbo è particolarmente legato a un personaggio di un cartone animato e scegliere un animale presente in quel cartone potrà creare un legame affettivo indissolubile. Un animale protagonista di un cartone o di un film può incarnare quei valori che il bambino vorrebbe adottare nel suo codice etico personale. Per cui la vicinanza a tale personaggio può trasmettere, o meglio quasi contagiare, questi valori di riferimento e farlo sentire più sicuro di sé stesso.

Oppure il bambino ama i cani e regalare un peluche a forma di cane potrebbe essere un ottimo palliativo. Se si considera poi la teoria dell’inconscio collettivo ideata da Carl Gustav Jung, secondo cui esiste un terreno comune nel nostro inconscio in cui si riversa la cultura passata, si può anche comprendere il valore simbolico di ogni singolo animale.

Ciò che vogliamo dire è che l’animale sottintende una sensazione, un’emozione o un sentimento particolare recepito in maniera più o meno determinante dal bambino. Per esempio, un lama può indicare dolcezza, e un desiderio di essere costantemente amati. Un bambino che necessita di cure continue potrebbe sentirsi avvolto dalla languida affabilità dell’immagine dell’animale, tanto da provare accoglienza e sicurezza. Il leone simboleggia la forza e qualora fosse assente nel bambino, il peluche andrebbe a sostituirla.