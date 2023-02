Livorno. Fabrizio Banti ucciso dal figlio con una coltellata alla gola in piena notte

Dramma familiare a Livorno dove Fabrizio Banti è stato ucciso dal figlio con una coltellata alla gola in piena notte all’interno della sua abitazione. Fabrizio Banti, livornese di 57 anni, poco dopo le 2 è stato assassinato nel suo appartamento di via Paganini 6, in Coteto. A chiamare le forze dell’ordine è stato lo stesso omicida. Il ragazzo di 23 anni ai carabinieri avrebbe confessato il delitto manifestando inoltre intenti suicidi. Poi l’allontanamento da casa e il ritrovamento poco distante, ai giardinetti di via Torino, dove il ventenne è stato soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno e dal medico del 118 e arrestato con l’accusa di omicidio.

In via Paganini, sono stati i vigili del fuoco ad aprire la porta ai carabinieri della compagnia di Livorno che hanno trovato la vittima distesa sul letto. Sul posto anche un’ambulanza della Svs con il medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso, il pm di turno e il medico legale. Al momento ignote le ragioni che avrebbero indotto Banti a uccidere il padre.