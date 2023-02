Lo charme delle creazioni Luca Barra protagonista del nuovo spot sulle reti Mediaset

Grazie a Luca Barra (www.lucabarra.it), acquistare gioielli dal raffinato design Made in Italy e al passo con le ultime tendenze del settore si trasforma in un’esperienza semplice e corredata da vantaggi unici. Il brand, giovane e competitivo, dà forma a creazioni che comunicano amore, energia e felicità. Le collezioni, inoltre, sono accessibili presso oltre 1.200 rivenditori in Italia e 15 store monobrand.

La Collezione di San Valentino sarà protagonista di uno spot, in formato da 10’’, che verrà trasmesso sulle principali Reti Mediaset (Canale 5, LA5, Mediaset Extra e Canale 27) dal 5 all’11 febbraio.

Il catalogo di Luca Barra include una vasta selezione di bijou: collane, chiama angeli, bracciali, anelli, orologi, cavigliere, orecchini, charms e accessori, concepiti per soddisfare i gusti di uomini e donne, nonché quelli dei bambini. Oltre a fornire un’esperienza di navigazione improntata alla massima semplicità, lo store permette di approfittare di pagamenti a rate senza interessi.

Quanti desiderano risparmiare possono visitare la sezione Outlet, in cui figurano prodotti scontati fino al 50%. Non solo, un’intera sezione dell’e-commerce è dedicata alle idee regalo. Comprende articoli perfetti per sorprendere le persone più care con un’emozione autentica. Qualche esempio? Dalle proposte per mamma, papà e le amiche, ai doni per le occasioni speciali, come i gioielli San Valentino o i cadeau per compleanni e lauree.

L’offerta di Luca Barra incarna tre valori chiave: creatività, ambizione e semplicità, che distinguono l’azienda dalla concorrenza e la rendono unica. La qualità, la resistenza e la cura estetica, invece, sono fattori che portano a gioielli che rappresentano chi li indossa.

Le creazioni di Luca Barra sono caratterizzate da un design rigorosamente Made in Italy. L’attenzione ai dettagli, la ricerca di nuovi materiali e la volontà di innovarsi guidano un processo di crescita che ha portato al successo del brand. Un equilibrio sofisticato dove contemporaneità e dinamismo si uniscono al desiderio di essere alla moda senza cadere nella banalità dell’eccesso.

La produzione dei gioielli, infine, è caratterizzata da un sofisticato equilibrio tra qualità e prezzo. Prendono così forma collezioni che arricchiscono gli outfit in diverse occasioni, con una varietà di alternative che permette di soddisfare le preferenze di un pubblico eterogeneo e esigente.

Scopri la nuova collezione su www.lucabarra.it e trova il regalo perfetto per te e per le persone a cui vuoi bene!