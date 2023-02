Veterinario: 3 consigli per gestire la tua attività senza stress

Dimenticati dello stress e dedicati in tutta serenità alla tua passione, la cura degli animali: anche nell’ambito veterinario, la tecnologia può venirti in aiuto nella gestione dei rapporti con i tuoi pazienti a quattro zampe e i loro padroni.

Organizza la tua agenda digitale in maniera efficace

Nulla è più stressante di una gestione ordinata, curata ed efficace dell’agenda: ogni professionista lo sa e cerca una soluzione a questa comunissima problematica. Gli appuntamenti si accavallano con facilità, gli imprevisti non mancano mai e, come risultato, non è mai facile tenere traccia di ciò che hai fatto (e dovrai ancora fare). Un’agenda digitale avanzata ti viene in soccorso offrendoti il supporto di cui hai bisogno per non perdere traccia delle comunicazioni con i padroni degli animali. Alcuni software come Veterly ti consentono di comunicare velocemente con i tuoi clienti, pianificando in un solo clic gli appuntamenti. In questa maniera, potrai organizzare o rivedere ogni giornata di lavoro, potendo dare uno sguardo ai tuoi impegni passati e futuri. Questo modello di lavoro ti permette di occuparti in modo puntuale e sereno del benessere degli animali, anche perché non dovrai stressarti per reperire le cartelle cliniche con i relativi dettagli delle visite. Offrire ai pet owner la possibilità di fissare online l’appuntamento per i propri animali è un altro importante vantaggio derivante dal fatto di adottare una soluzione digitale per l’agenda. In questo modo, potrai inviare anche sms o promemoria per e-mail ai proprietari degli animali domestici, ricordando loro il prossimo appuntamento in studio.

Agilizza le visite con la medicina telematica

Un altro modo per rendere meno stressante il tuo lavoro – gestendo al meglio il tuo tempo – è quello di sfruttare le soluzioni digitali per visitare i tuoi pazienti a quattro zampe. Così come si fa con i pazienti umani, è possibile usare un buon servizio per effettuare una videochiamata con i proprietari degli animali. Questo approccio è ideale soprattutto per riuscire a vedere rapidamente l’animale e poter dare una risposta alle domande dei padroni. Questa soluzione può essere altrettanto versatile per seguire l’evoluzione dello stato di salute del paziente a quattro zampe, magari durante un periodo di convalescenza. Con l’aiuto della videochiamata, potrai anche rendere meno stressante il momento della visita anche per l’animale. Il padrone non dovrà infatti portarlo al tuo studio, potendo beneficiare del consulto telematico. Potrai anche sfruttare questa tipologia di visita con un animale anziano, sfruttando la videochiamata per individuare a colpo d’occhio la presenza di eventuali sintomi di problematiche di salute. A seconda della necessità, potrai fissare una visita più approfondita in studio, oppure, erogare già una ricetta elettronica online che consentirà al padrone di prendersi cura dell’animale già nell’immediato. In questo modo, potrai ottimizzare i tempi e gestire più velocemente quegli appuntamenti che richiedono esclusivamente un rapido consulto.

Riduci il lavoro di back office con alcuni stratagemmi

Un altro aspetto difficile da gestire dell’attività di veterinaria – comune a tanti altri professionisti del settore medico-sanitario – è il lavoro di back office, come la preparazione delle fatture da inviare ai clienti. Se sceglierai di organizzare la tua attività con una soluzione all-in-one digitale potrai anche gestirne facilmente la fatturazione, emettendo online la documentazione contabile. Alcune piattaforme ti permettono di avere una scheda dettagliata per ogni cliente, dove sono riassunti appuntamenti, storico sanitario del paziente a quattro zampe, fatture e transazioni. Tutti quei clienti che decideranno di abbracciare questa tua filosofia di organizzazione del lavoro contribuiranno così a snellire la gestione burocratica del rapporto con il veterinario. In questa maniera, tu potrai dedicare più tempo alle esigenze dei cuccioli, con la certezza di avere tutto sotto controllo e a portata del tuo device preferito. Sarà come avere a disposizione una sorta di segretaria virtuale pronta ad aiutarti ad organizzare il tuo lavoro, semplificandoti anche il disbrigo degli adempimenti fiscali. Perché rinunciare alla tecnologia, se questa ci può liberare da stress e compiti ripetitivi?