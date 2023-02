Ancelotti esprime solidarietà a Gattuso dopo l’esonero

Il Real Madrid nella Liga a breve affronterà il Valencia, ma non ci sarà la sfida tra Ancelotti e Gattuso. L’ex calciatore del Milan infatti di recente ha rescisso consensualmente il contratto. “Un cambio in panchina non viene sempre fatto solo per errori dell’allenatore” ha affermato Ancelotti esprimendo solidarietà al collega italiano. “Il cambio avviene anche per provare a responsabilizzare i giocatori e cambiare le dinamiche. Il Valencia sarà ancora più motivato. Essere esonerati fa parte del mestiere, è capitato anche a me tante volte eppure sono ancora qua. A tutti succede, forse solo Guardiola non lo ha mai vissuto, ma se continuerà gli accadrà”.