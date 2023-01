XV Edizione di Terre Di Toscana – 26 e 27 marzo Lido di Camaiore

Domenica 26 e lunedì 27 marzo 2023 andrà in scena la nuova attesissima edizione di Terre di Toscana, l’evento-degustazione che da ben 15 anni riunisce in Versilia 130 cantine fiori all’occhiello della produzione enologica regionale, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere produttori celebri, nomi storici di fama internazionale, vignaioli emergenti e realtà di nicchia. Terre di Toscana si posiziona tra gli eventi di settore più amati del panorama italiano, sia da parte degli appassionati che dei giornalisti e degli operatori del settore, proprio per la sua capacità di saper rappresentare ad alti livelli qualitativi le straordinarie doti di espressività di una delle regioni vinicole più qualificate e ammirate al mondo.

Come ormai da tradizione, l’Hotel Una Esperienze Versilia Lido, a due passi dal mare, offrirà i suoi luminosi spazi per i visitatori, con i produttori personalmente presenti ai tavoli a raccontare di sé e a far assaggiare le ultime annate in commercio. Nella giornata di lunedì, poi, si potrà anche andare indietro nel tempo grazie alla presentazione di alcune vecchie annate. Non mancherà lo spazio gastronomia, dedicato a prelibatezze regionali come salumi, formaggi, cioccolato e piatti locali; uno spazio per rifocillarsi, distendersi e magari acquistare anche qualche cosa da portar via.

Terre di Toscana è un evento organizzato da L’Acquabuona, testata giornalistica on-line che dal 1999 racconta con passione e professionalità l’enogastronomia e l’agroalimentare del nostro Bel Paese, e che da 8 anni organizza la kermesse Terre d’Italia, sempre a Lido di Camaiore, eclettica e non omologata selezione di cantine d’autore italiane. Terre di Toscana si avvale del patrocinio del Comune di Camaiore. Per conoscere il programma, i protagonisti, i dettagli e le novità di Terre di Toscana segui gli aggiornamenti su terreditoscana.info