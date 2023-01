LOGISTICA 3PL: quando funziona veramente?

La logistica 3PL (Third Party Logistics), nota anche come logistica di terzi, indica l’esternalizzazione dei processi logistici dell’e-commerce a un’azienda terza, compresa la gestione dell’inventario, l’immagazzinamento e il fulfillment.

Nonostante alcune aziende gestiscano per conto proprio l’apparato logistico, ad oggi molte altre scelgono di collaborare con un partner 3PL.

Qual è il motivo?

Soprattutto per una realtà in rapida crescita, la gestione della logistica eCommerce diventa complessa: il numero di spedizioni sempre più alto ogni giorno che deve far i conti con i frequenti cambiamenti di mercato che diventano difficili da prevedere e gestire.

L’esperienza offerta da una 3PL dedicata può quindi essere un importante vantaggio competitivo, al fine di gestire e sviluppare il business del proprio eCommerce.

In questo contesto, collaborare con il giusto partner logistico, diventa fondamentale: può aiutare a realizzare l’infrastruttura logistica necessaria ad un e-commerce, massimizzare i profitti, ottimizzare la catena di approvvigionamento.

FBY è un servizio pensato dall’azienda Yocabè SRL, ed è il primo in Italia specializzato in fulfillment per gli e-commerce. Consente alle aziende di crescere velocemente, di svilupparsi a livello internazionale e di consegnare in maniera efficiente.

Per le aziende che si affidano a FBY I vantaggi sono molteplici:

Spedizione delle merci in Italia ed Europa.

In quanto fornitore di logistica 3PL, FBY istaura stretti rapporti con i corrieri e spedizionieri, in seguito alla gestione quotidiana di un volume di merci sempre più elevato.

Integrazione del proprio eCommerce con i principali canali di vendita e marketplace.

Grazie alla sua multicanalità, FBY garantisce un collegamento istantaneo a tutte le principali piattaforme, quali Woo Commerce, Magento, Shopify, Prestahop e API.

Gestione dell'inventario, delle spedizioni e dei resi.

Il servizio FBY si occupa delle fasi di replenishment e stoccaggiodi tutta la merce presso i magazzini, della spedizione degli ordini in 24/48h sia in Italia che in Europa, e infine della gestione dei resi, garantendo un controllo della qualità dei prodotti e il ristoccaggio dei resi.

Informazione e assistenza ai clienti grazie ad un customer service multilingue.

Piano tariffario competitivo e adatto alle proprie esigenze logistiche.

FBY offre un servizio al miglior prezzo conveniente sul mercato, con sconti riservati alle grandi aziende, dando ai clienti l’opportunità di risparmiare fino al 30% per ogni singolo ordine nazionale e internazionale. Più è grande il volume degli ordini, e più diminuisce il costo di gestione.In più, in qualità di partner 3PL con esperienza, gestisce le dichiarazioni doganali in caso di spedizioni internazionali. Questi vengono generati in automatico dalsistema e resi disponibili attraverso la propria dashboard, per poi essere aggiunto alla spedizione.

In conclusione, FBY è il partner ideale per chi vuole dedicare meno tempo alla logistica, mantenendone parallelamente il pieno controllo con dei semplici click, e far crescere l’attività del proprio e-commerce.

