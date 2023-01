Incidente a Tor Lupara: morti Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Flavia Troisi e Giulia Sclavo

Tragedia della strada alle 2,30 alle porte delle Capitale. Cinque ragazzi sono morti dopo che Fiat 500 su cui viaggiavano si è ribaltata per la forte velocità in via Nomentana all’altezza del civico 611, a Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova. A bordo c’erano quattro ragazzi e due ragazze nati tra il 2001 e il 2006. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco. A perdere la vita sono stati tre ragazzi e due ragazze. Un sesto ragazzo che era a bordo dell’auto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso al Sant’Andrea. Il più grande doveva compiere 22 anni, la più giovane non era ancor maggiorenne.

Sul colpo sono morti Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi. Il cuore di Giulia Sclavo si è fermato all’alba al policlinico Umberto I di Roma. Leonardo Chiapparelli lotta per la vita all’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni sono giudicate gravissime.

In base alle prime ricostruzioni l’automobile su cui viaggiavano i sei ragazzi, una 500 bianca, si sarebbe andata a schiantare prima contro un palo della luce situato in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall’ufficio postale di Fonte Nuova, poi contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l’asfalto. La vettura è stata posta sotto sequestro dalla procura di Tivoli, mentre la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, per consentire ai soccorritori di effettuare le operazioni di rito. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo.