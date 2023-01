Certificato di Residenza: come ottenerlo e quale procedura eseguire

Il Certificato di Residenza è un documento pubblico, volto ad attestare la residenza di uno o più individui all’interno di un’abitazione.

In questo foglio, è possibile scovare una serie di dati anagrafici riguardanti il soggetto (o i soggetti, se dovessero essere più di uno) sui quali si effettua l’indagine. Nello specifico dunque, troviamo: il nome, il cognome, la data e il comune di nascita, il comune e ovviamente l’indirizzo di residenza.

Pertanto, attraverso tale documento si ha modo di attestare la dimora abituale (che non bisogna confondere con il domicilio) che chiaramente dovrà risultare registrata presso il Comune. Ma in molti si chiedono: come ottenere il Certificato di Residenza e quale sarebbe la procedura da eseguire?

È possibile richiederlo in due modi: o recandosi fisicamente in uno degli appositi sportelli comunali o in via telematica, stando tranquillamente da casa propria.

Certificato di Residenza storico e ordinario

Prima di scoprire nel dettaglio come scaricare il certificato di residenza, è bene effettuare una distinzione tra storico e ordinario.

Infatti, esiste il certificato di residenza storico, il quale attesta l’indirizzo di residenza di un soggetto facendo riferimento a uno specifico momento nel passato, all’interno di uno preciso archivio comunale. Tra l’altro, esso consente di leggere tutti i possibili cambi di abitazione e i luoghi in cui ci si è trasferiti.

Invece, con il certificato di residenza ordinario, il richiedente può valutare soltanto la residenza attuale di una persona.

Tutte le informazioni anagrafiche che si trovano all’interno nel documento di residenza sono ufficiali al 100%, poiché risultano rilasciate proprio dall’Ufficio Anagrafe del Comune presso cui si effettua la richiesta.

Certificato di Residenza come ottenerlo

Ma come si può ottenere il Certificato di Residenza a livello pratico?

Vi abbiamo già accennato all’inizio che esistono due soluzioni. La prima, sarebbe quella di recarsi allo sportello fisico comunale (nello specifico presso l’ufficio anagrafe) muniti della marca da bollo e dei documenti necessari.

C’è da dire però che non conviene fare lunghe file e perdere tempo per queste questioni burocratiche. Grazie ai nuovi mezzi tecnologici, oggi si può chiedere il certificato in via telematica, accedendo tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Potete anche chiedere il tutto via posta o con raccomandata A/R.

È un foglio molto utile, specialmente se si deve partecipare a un bando, per notificare degli atti giudiziari, per una serie di pratiche bancarie, detrazioni fiscali e così via. Tutti i cittadini possono chiederlo.

Certificato di Residenza online

Per ottenere il Certificato di Residenza Online, dovrete collegarvi su uno degli appositi portali web.

Una volta selezionata la voce, vi chiederanno di compilare un form in cui inserire: il nome e il cognome, il codice fiscale e/o la data e il luogo di nascita, la provincia e infine il comune di residenza del cittadino su cui si ha intenzione di richiedere il servizio.

I certificati sono rilasciati dal Comune di competenza e li riceverete via email, direttamente nella vostra cassetta postale. Inoltre, ha una validità di sei mesi, a partire dalla data di rilascio. Quali sono invece le tempistiche?

L’attesa può variare a seconda del tipo di servizio richiesto. Di solito, in via telematica potrebbero volerci una ventina di giorni lavorativi, prima dell’effettiva consegna. Ma come vi abbiamo appena detto, ci sono vari fattori che incidono sui tempi, per esempio l’ufficio di competenza a cui si appoggiano o il comune di riferimento.

Tuttavia, il Certificato Anagrafico di Residenza è davvero molto semplice da chiedere. E al giorno d’oggi, è anche inutile recarsi di persona allo sportello comunale, specialmente se si ha una buona dimestichezza con i dispositivi elettronici. Bastano soltanto alcuni click ed il gioco è fatto!