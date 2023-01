Scegliere eleganti tavoli da giardino

In ogni giardino che si rispetti ci devono essere i giusti mobili da giardino, che creano un ambiente pratico e anche elegante all’esterno.

Occasioni di t avoli da giardino

Oggigiorno chi ha un giardino o un bel terrazzo ampio lo può arredare con bellissimi e moderni arredi da giardino.

Nei negozi fisici oppure anche online si possono trovare infatti tantissime tipologie di arredi da esterno, come tavoli da giardino molto carini , sedie di vari formati, divanetti, gazebo, e così via.

anche i materiali degli arredi da giardino sono diversi e molteplici. Si va dal classico legno, al metallo, a rattan, bambù ma anche materiali innovativi come plastica o resina.

Possiamo anche trovare tante occasioni di tavoli da giardino, sedute, poltroncine, e tanto altro ancora, in particolare in questo periodo freddo in cui gli arredi da esterno sono considerati prodotti fuori stagione.

Tavoli da giardino in legno

Il legno è un must per quel che concerne i mobili da giardino.

Da sempre il legno racchiude bellezza estetica, resistenza e armonia, per cui si inserisce bene in ogni ambiente esterno.

Deve essere però trattato nel modo corretto, in maniera da risultare duraturo nel tempo senza rovinarsi.

Inoltre durante la stagione fredda è bene sistemare i mobili come sedie, tavoli da giardino in legno, ombrelloni, in un ripostiglio, in modo che siano protetti dalle intemperie. Eventualmente si possono anche lasciare in una veranda coperta, se si vuole restare fuori anche nelle soleggiate giornate di inverno e organizzare anche una cena conviviale con amici, magari con uno di quei funghi riscaldanti per creare un ambiente confortevole mentre si mangia.

Tavoli da giardino in ferro

Un materiale classico per i mobili da giardino oltre il legno è il ferro, tipico degli arredi in stile provenzale ad esempio, che racchiudono il fascino degli ambienti all’aperto di un tempo.

I tavoli da giardino in ferro sono spesso in ferro battuto, quindi lavorato e sagomato per creare eleganti forme belle da vedere.

ci sono anche arredi in alluminio, con tavoli da giardino molto carini, dal materiale robusto e leggero, resistente alle intemperie, di lunga durata e dalla minima manutenzione.

Tavoli da giardino plastica

Gli arredi da giardino in plastica sono molto resistenti, dato che questo materiale non richiede particolari cure, e sono ideali non solo per giardini privati, ma anche per locali di ristorazione, come pizzerie, bar, ristoranti con tavoli all’aperto.

Il tipo di tavoli da giardino in plastica sono comunque dalle linee eleganti, spesso in polyrattan, ovvero simili al rattan nell’estetica, e sono perfetti per ogni ambiente esterno, anche per un terrazzo, un dehor, una veranda.

Tavoli da giardino in resina

La resina è un materiale moderno ricavato da materiali plastici di origine organica e da materiali minerali.

E’ molto resistente, facile da pulire, infatti basta acqua e sapone neutro, non richiede manutenzione.

I tavoli da giardino in resina si trovano sul mercato in diverse forme, quadrati, rettangolari, rotondi e ovali, e in vari colori, dalla tinta unita alle decorazioni con fiori, mosaici e così via.

Questi elementi sono trattati con anti-U.V.A., e con trattamenti antistatici, per renderli molto resitenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici, oltre che a smog e polvere.

In questo modo saranno sempre belli e duraturi nel tempo.

Tavoli da giardino allungabili

Tra i vari tipi di tavoli da giardino molto carini, troviamo anche forme diverse e la possibilità di trovare anche pratici tavoli da giardino allungabili.

In questo modo avremo sempre a disposizione lo spazio adeguato per ospitare a pranzo e a cena amici e parenti senza avere il problema di dove metterli a sedere.

Grazie ai tavoli allungabili infatti si può ampliare lo spazio del tavolo a più persone, fino a 8 o 12, a seconda della tipologia di tavolo che andiamo ad acquistare.