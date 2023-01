Passare le vacanze nella meravigliosa Sardegna

Se cerchi una location da favola dove trascorrere le tue prossime vacanze estive, puoi pensare di soggiornare in Sardegna in fantastici resort sul mare.

Resort in Sardegna sul mare all inclusive

Stai già pensando alle prossime ferie, ma non sai ancora quale meta scegliere?

di certo immerso nel freddo dell’inverno, non vedi l’ora di sdraiarti al sole e crogiolarti su una bella spiaggia.

Allora quello che fa per te potrebbe essere un bel resort in Sardegna sul mare all inclusive, dove rilassarsi al meglio dopo un lungo anno di lavoro.

Infatti in questa bella isola italiana puoi trascorrere delle stupende vacanze estive se prenoti in meravigliosi villaggi nella meravigliosa Sardegna.

Migliori villaggi in Sardegna sul mare

Per scegliere tra i migliori villaggi in Sardegna sul mare ti puoi affidare a una seria agenzia di viaggi online, che ti possa consigliare al meglio sulla meta e sul tipo di location.

Ci sono infatti molti luoghi in Sardegna dove andare, diversi a seconda che si tratti di Sardegna del sud o Sardegna del nord, oltre a tanti tipi di villaggi turistici in Sardegna tra cui trovare quello che fa per te.

Resort in N ord Sardegna sul mare

Se decidi di visitare la Sardegna del nord, amerai di certo la vita mondana e tutte quelle località più note e turistiche come la frequentatissima Costa Smeralda.

Tuttavia questa zona della Sardegna, oltre a essere la più rinomata, è anche ricca di attrazioni, di storia, arte, cultura, e anche di servizi per il turista.

Possiamo citare alcune zone note come l’Arcipelago della Maddalena, Santa Teresa di Gallura, l’isola di Tavolara, città come Sassari e Alghero. Qui puoi trovare molti resort in nord Sardegna sul mare, adatti anche per famiglie con bambini, per coppie o anche per vacanze in comitiva.

Resort in Sardegna del sud sul mare

Se invece ami maggiormente la tranquillità, allora quello che fa per te è una vacanza nel sud dell’isola, magari in un bel resort in Sardegna del sud sul mare.

La Sardegna del sud è infatti contraddistinta dall’essere una zona ancora poco turistica rispetto al nord, dove potrai trovare lunghe spiagge naturali di sabbia chiara, e un mare turchino e trasparente come nei paradisi tropicali.

Ricordiamo in questa zona le isole di San Pietro e Sant’Antioco, le città di Iglesias e Cagliari, capoluogo dell’Isola, ricca di bellezze artistiche che si snodano tra le caratteristiche vie nei quartieri storici.

La costa Rei e la spiaggia di Villasimius sono tra le perle di questo tratto di costa.

Villaggi in Sardegna economici

Non è detto che per viaggiare e soggiornare in meravigliosi villaggi nella meravigliosa Sardegna devi per forza spendere tanto.

Spesso puoi trovare anche villaggi in Sardegna economici, adatti a tutte le tasche.

Infatti grazie a sconti e offerte anche last minute, puoi prenotare moderne location in bellissime località di mare, a prezzi molto convenienti.

Villaggi in Sardegna sul mare per famiglie

Ecco perchè tutti possono permettersi di trascorrere le vacanze in meravigliosi villaggi nella meravigliosa Sardegna.

Si trovano infatti villaggi in Sardegna sul mare per famiglie, con tutti i servizi ad hoc per chi viaggia coi bambini, anche piccoli.

Ci sono infatti strutture che offrono ad esempio la zona nursery e biberon, il noleggio passeggini, camere comunicanti, lettino con sponde oppure culla in camera, seggioloni nel ristorante e baby menu anche per bimbi da 0 a 4 anni.

Ma soprattutto i migliori villaggi in Sardegna per bambini offrono anche giochi e intrattenimento grazie alla ricca animazione, con tante attività suddivise per fasce di età, dal baby club al mini club allo youngclub per i teenagers.

Ovviamente non può mancare un’area giochi all’aperto, campi sportivi, piscina con giochi anche per bambini.