Montesilvano. Rapina nella villa di Saturnino De Cecco, membro della famiglia proprietaria del pastificio

Momenti di terrore a Montesilvano (Pescara) dove è stata messa a segno una rapina nella villa di Saturnino De Cecco, membro della famiglia proprietaria del pastificio. In azione un gruppo di malviventi con il volto travisato, entrati nell’abitazione, nella zona collinare di Montesilvano. I delinquenti hanno chiuso moglie e figlia dell’imprenditore in cucina ed hanno costretto Saturnino De Cecco ad aprire la cassaforte, per poi impossessarsi di gioielli e orologi di pregio. I rapinatori sono poi fuggiti con il bottino. I malviventi . in base alle testimonianze – sarebbero stranieri. Sulla rapina alla famiglia De Cecco indagano i Carabinieri.