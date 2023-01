Cagliari. Il sindaco Truzzu riceve il capitano Ravaglioli comandante del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri

Legalità e tutela ambientale. Se n’è parlato questa mattina di martedì 24 gennaio 2023 al Municipio di via Roma 145 dove il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha ricevuto il capitano Michele Ravaglioli, comandante del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri, accompagnato dall’appuntato scelto Elia Cesarini, in visita di cortesia. Arrivato a metà ottobre 2022, Ravaglioli coordina tutti i reparti di specialità forestale dell’Arma in Sardegna dove i Carabinieri Forestali, oltre che nella città capoluogo di Regione sono presenti a Olbia con un distaccamento del nucleo operativo Cites, a Sassari con un distaccamento del nucleo investigativo forestale, il Nipaaf, e nell’Arcipelago della Maddalena con un posto fisso sull’Isola di Caprera. Il primo cittadino e il comandante al termine dell’incontro hanno riaffermato la disponibilità a qualsiasi collaborazione utile alla città e ai cittadini.