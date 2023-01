La Torino bianconera penalizzata di 15 punti, la Champions ora è un miraggio

Un amaro risveglio per la Torino bianconera penalizzata di 15 punti. Una punizione ancora più pesante di quella richiesta dall’accusa (9 punti). Tutte le altre società assolte nel caso plusvalenze. La Corte Federale d’Appello c’è andata giù pesante, ha penalizzato la Juventus di 15 punti. Così la giustizia sportiva ha riscritto la classifica di serie A in un gelido giorno di gennaio. Di Maria e compagni scendono a 22 punti in classifica a -12 da Lazio, Roma e Atalanta.

La Procura aveva richiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso, ma con la nuova penalizzazione la Juventus precipita al decimo posto a pari merito con Bologna ed Empoli. In attesa di eventuali riduzioni della sanzione, i bianconeri sembrano fuori dai giochi nella corsa all’Europa. La Champions ora è un miraggio…Ma i tifosi di fede bianconera non si arrendono. Una riduzione della sanzione potrebbe arrivare e in ogni caso Madama proverà a una nuova rimonta…12 punti non sono impossibili!

1) Napoli 47 pt

2) Milan 38

3) Inter 37

4) Lazio 34

5) Atalanta 34

6) Roma 34

7) Udinese 25

8) Torino 23

9) Fiorentina 23

10) Juventus (-15) 22

11) Bologna 22

12) Empoli 22

13) Monza 21

14) Lecce 20

15) Spezia 18

16) Salernitana 18

17) Sassuolo 16

18) Verona 9

19) Sampdoria 9

20) Cremonese 7