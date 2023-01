Domenica 8 gennaio 2023 botteghini aperti per Catania Ragusa

Catania SSD rende noto che i botteghini in Piazza Spedini a Catania, saranno aperti anche domenica 8 gennaio, dalle ore 9.00 alle 11.00 per la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Ragusa e dalle ore 9.00 alle 14.30 per la consegna degli abbonamenti.

I biglietti per il Settore Ospiti sono in vendita già da ieri sera.

L’accesso allo stadio sarà consentito dalle ore 12.30 in poi.