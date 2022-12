Personale dell’Artista Carla de Paolo ad “Emozionarte” – Cittanova RC

Cittanova – Il comune di Cittanova RC presenta la seconda edizione di “EmozionArte”, personale di pittura dell’Artista Pro.ssa Carla de Paolo. I quadri dell’artista sono stati esposti nella ex biblioteca comunale, siamo andati a vedere le sue opere ed incontriamo l’artista che ci dice; ti aspettavo, benvenuto nel mio mondo parallelo, questo è il mio universo di colori, quando dipingo, intingo il pennarello nella mia anima e parlo a bassa voce perché attraverso la tela urlo con il colore .. versi che arrivano dal profondo del suo animo, complimenti professoressa, mi piace il suo esprimersi attraverso questi colori accesi, mi piace il suo stile artistico e molto espressivo. La sua è una espressività, una forma pittorica originale, si evince questo mondo colorato che emerge da una profondità estrosa, dove il grigiore ha bisogno di questi colori per vivere. Ottima produzione artistica di Carla De Paolo, nata a Cittanova RC, ha frequentato le Belle Arti di Reggio Calabria, insegna Arte ed Immagine in un liceo, nella vicina Taurianova. La forza espressiva del colore steso a spatolate, arriva a suscitare forti emozioni nell’animo di chi li osserva, ed infatti cara artista, se ricorda le dissi mesi fa che sono rimasto sorpreso ed abbagliato da questi colori vivaci che amo tantissimo. Le mie cromie, asserisce la De Paolo, i colori fluo, si presentano in una ampia scelta, dove non è difficile individuare preferenze per tinte particolari, tavolozze composte da colori vitale ed energetici. La forza del colore giunge a mostrare il carattere più tipico e significativo della mia pittura, qualcosa che viene dal profondo, e li che io vivo una mia necessità esistenziale e la esprimo attraverso i colori. Ecco il significato del suo scritto alla piccola tela posta all’ingresso, “Mi specchio attraverso la tela .. qui non vedo macerie”. da questa frase capiamo il suo stato d’animo, la sua espressività nei dipinti. Come hai notato caro Rino, faccio molto uso di tele di grandi dimensioni, sulle quali si estendono i miei paesaggio o i miei ritratti, queste mie tele giganti contribuiscono ad aumentare le forti emozioni di chi osserva l’opera. infatti proprio questo mi dicono coloro i quali osservano i miei quadri. Vedo che le sue opere spaziano su diversi temi artistici, dove lei mostra la sua passione, la quale funge da guida nella sua costante ricerca di forme pittoriche originali ma anche attuali. Be in effetti le mie opere sono frutto di una riflessione sull’arte avanguardista del ‘900 che conducono ad un lieve sentore di “PopArt” facendo in tutto ciò un colore urlato ed espressionistico che potenzia la sintesi dell’immagine catturando lo spettatore in queste cromie abbaglianti. lo scopo principale di questa mia produzione artistica non è tanto quella di produrre le realtà che noi conosciamo, ma di creare una realtà intensa ed emozionante, nonché idealizzata da chi osserva il quadro, lo ammira nel suo complessità pittorica e ne trae gioia immergendosi nei colori della vita. Mia cara professoressa artista denoto proprio che Lei intinge il pennello nella propria anima per mandare luce dentro le tenebre che oscurano i nostri cuori. Lei con le sue opere ha donato momenti, in questa mostra, di colorata vivacità carichi di magia, ma la vera magia Lei la fa perché ha deciso che parte dei proventi verranno devoluti al reparto pediatrico dell’Ospedale di Polistena, questo le fa veramente onore. Si infatti è una decisione che mi riempie di gioia, sono orgogliosa di poter donare con questo gesto, momenti di gioia ai bambini del reparto. Questi, cara Artista, sono i gesti più belli, anzi direi che questa è la magia del natale. Rino Logiacco