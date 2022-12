Stampare foto con cornice: la passione degli italiani di immortalare viaggi e ricorrenze

Spesso quando parliamo per enfatizzare un momento usiamo il termine incorniciare. Per gli italiani immortalare viaggi e ricorrenze è una vera e propria passione, favorita anche dalle tecnologie moderne che, con uno smartphone a portata di mano, permettono di scattare foto di compleanni, anniversari, viaggi, vacanze al mare o in montagna, scatti di momenti da incorniciare. Stampare foto con cornice è molto comune. Così da fissare momenti speciali su carta ed esporli in casa o nei luoghi di lavoro. Con lo smartphone si possono scattare decine di fotografie, ma stampare foto con cornice permette di individuare un momento unico e che ha notevole valore per noi e di fissarlo nel tempo.

Chi è alla ricerca di cornici bellissime per foto speciali ha a disposizione tante soluzioni, le più comode e pratiche arrivano dal web. Cercando alla voce stampare foto con cornice si trova nei risultati di ricerca il portale teopiki.com che offre un servizio per avere le foto su cornice in modo semplice e veloce. Il servizio permette di ottenere inoltre la stampa gratuita delle foto.

Sul portale si ricorda che “è arrivata l’ora di dare vita a tutte quelle foto che hai nella memoria del tuo smartphone. Quante ne scattiamo ogni giorno? Trova le foto più importanti e inizia a creare una vera e propria galleria di ricordi, la più importante per te e la tua famiglia”. Un invito quindi a fissare viaggi e ricorrenze su carta e incorniciarli.

Tutte le cornici disponibili su Teopiki offrono una varietà di dimensioni e finiture. Esse sono studiate e prodotte per essere in linea con il genere di arredamento della propria casa e/o del proprio ufficio. Grazie all’applicativo presente sul sito si può ottenere l’anteprima di come saranno le proprie stampe incorniciate. L’editor infatti permette di visionare in anteprima il risultato finale così da sapere quale sarà l’effetto finale.

Grazie al metodo di incorniciatura flottante si può dare ulteriore originalità alle foto. Basta caricare con pochi click l’immagine da stampare su carta opaca di qualità museale. Le cornici fanno una bellissima figura sia in camera da letto che all’interno dell’ufficio, permettono di rivivere la propria storia.

“Teo/pìki” (che in dialetto veneto significa “lo appendi”) per le foto e i ricordi vintage consiglia di puntare su una cornice della collezione “Erano altri tempi”, espressione dell’arte tipica italiana adatte per un’abitazione in stile classico. Si tratta di cornici con decori in foglia oro, argento o bronzo e meravigliose finiture patinate. Per chi ama l’arredamento moderno o di carattere la scelta può ricadere sulle cornici della collezione “Minimal” o “Cornici colorate Moderne”.

Per la propria foto con cornice online ci si può ispirare attraverso il portale teopiki.com dove trovare alcune idee che aiutano nella scelta di una cornice o di un’intera parete di fotografie per creare o completare una nuova raccolta con i migliori ricordi. La semplicità ha sempre il suo fascino ma se vuole esagerare non bisogna temere di osare. Passando in rassegna la propria casa e il proprio ufficio non rimane che trovare la parete migliore per mettere in risalto i nostri ricordi. L’ideale è posizionare la foto con cornice in un ottimo punto di vista con una discreta luce naturale.A quel punto basta scegliere le fotografie più importanti ed i modelli di cornice. È sufficiente caricare la foto dal telefono, computer, Instagram, Google Photos, Dropbox ed altro ancora. Poi si sceglie la cornice che più si adatta al propria stile, si combina fotografia con cornice, tipo di incorniciatura e colore passepartout. Si crea la cornice in pochi minuti. Foto e stampa sono gratis. Una volta arrivate a domicilio bisogna solo appenderle!