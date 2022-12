Cucina, bagno e camera in stile moderno? Ecco alcune idee per arredare

Abbellire una casa con decorazioni moderne è il sogno di molte persone e, sebbene possa sembrare complicato, non lo è. Lo stile moderno è molto più accessibile rispetto a qualche anno fa, motivo per cui le case in stile moderno e gli interni minimalisti sono di tendenza da molto tempo. Vediamo alcune idee per arredare la cucina, il bagno e la camera in stile moderno.

Luminosità e toni neutri

Una delle caratteristiche più comuni nelle decorazioni moderne è la luce. Le grandi finestre sono spesso utilizzate per ottenere questo effetto moderno, in quanto lasciano entrare più luce naturale. Una buona idea è anche quella di posizionare specchi che riflettono la luce e forniscono ulteriore luce nelle stanze.

Tra i toni più utilizzati nelle decorazioni moderne spiccano soprattutto il bianco e i neutri, contrastanti colori monocromatici e grigi. Il colore è una parte essenziale di tutti i tipi di decorazione, e per questo motivo è molto importante adattare l’intera casa alla palette che hai scelto.

Se invece si vuole ottenere un certo contrasto visivo, si possono introdurre tocchi di colore nelle stanze per ravvivarle e dar loro personalità. Per questo puoi utilizzare cuscini, tappeti, tende, lampade e altri elementi decorativi che puoi introdurre nella tua casa senza alcun problema.

Semplicità e minimalismo

Gli interni moderni si caratterizzano per essere molto funzionali e semplici. I contrasti di colore sono generalmente semplici. Le decorazioni ornate dello stile classico non hanno posto qui. Inoltre, ridurre la decorazione al minimo ha anche il vantaggio di far risparmiare spazio, una qualità molto importante al giorno d’oggi in cui è sempre più comune vivere in case con metri quadrati ridotti.

Se vuoi decorare la tua casa con uno stile moderno, non dovresti sovraccaricare la tua casa con quadri, lampade o altri elementi. Questo principio vale anche per il bagno, basti pensare ai box doccia senza profili e con piatti slim. Lasciare gli spazi aperti e poco carichi è uno dei punti più caratteristici dello stile moderno. Ci sono oggi tanti box doccia in stile moderno, magari con vetro trasparente, che riescono a dare la sensazione di spazi più ampi nel bagno, dove la luce può circolare tranquillamente senza essere interrotta visivamente e fisicamente.

Open Space

Lo stile moderno può essere adattato a qualsiasi tipo di spazio, anche se si dispone di pochi metri, eppure gli interior designer stanno sempre più sostenendo la pianta aperta, o open space. Si tratta di lasciare le stanze aperte, senza alcuna suddivisione tra l’una e l’altra, soluzione di grande effetto quando si tratta di “unire” la cucina con la sala da pranzo o il soggiorno. Il tutto con uno stile che amplia lo spazio e dà un senso di armonia unificando lo stile.

Se hai poco spazio in casa, ma sogni quell’appartamento moderno degno di una copertina di una rivista, il formato open space fa per te. Sfruttando al massimo le potenzialità di ogni stanza con pochi mobili funzionali e decorativi, amplificherai al massimo gli spazi. Semplicemente dividendo o meglio ‘segnando’ una con un tappeto, una bella poltrona e un tavolino o anche con uno specchio a parete e un attaccapanni, potrai dare una loro identità ai vari spazi. Gli spazi aperti sono particolarmente eccezionali in combinazione con ambienti minimalisti.

Luci a led al posto delle lampade

Le luci a LED sono ideali per creare un’atmosfera calda nelle case moderne. Devi scegliere correttamente l’illuminazione in ogni stanza per creare l’atmosfera perfetta per tutte le situazioni e scegliere la corretta potenza dei LED. Anche il colore delle luci è importante e deve essere adattato all’atmosfera che vogliamo ottenere nella nostra casa. Le gamme di colori hanno un numero infinito di varianti, anche se le più utilizzate sono il bianco neutro e caldo.