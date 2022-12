Cos’è un VPS e quali sono i suoi vantaggi

Si stanno facendo sempre più passi avanti nel mondo del cloud computing e le aziende ottengono sempre più vantaggi da questo, dato che possono sfruttare delle soluzioni innovative e sicure. Tra le varie opzioni troviamo il VPS, ovvero il Virtual Private Server, nonché uno dei servizi di hosting più popolari nel web. Grazie alla tecnologia di virtualizzazione, fornisce delle risorse private dedicate su un server accessibile da più utenti. Si tratta di una soluzione più sicura rispetto al classico hosting condiviso perché si può avere uno spazio dedicato e viene usato da siti web che hanno un traffico medio-alto.

Virtual Private Server: caratteristiche e funzionalità

Per capire come funziona il VPS bisogna iniziare dalle basi, ovvero sapere cos’è un server: un computer su cui l’host web memorizza i file e i database per far funzionare un sito web. Senza questo un sito non potrebbe esistere, dato che è da qui che vengono raccolte le informazioni, il browser manda una richiesta al server che attraverso Internet trasferisce i dati necessari. Il VPS offre una macchina virtuale condivisa da più utenti che sostituisce il server fisico, a differenza di quest’ultimo non si può rompere, rovinare o perdere, è quindi sempre sotto il nostro controllo.

Per quanto riguarda il lato più tecnico, il provider di hosting installa un livello virtuale nel sistema operativo del server, in cui divide quest’ultimo in partizioni in modo da permettere ad ogni utente di installare il proprio sistema operativo e il software dedicato. Chi decide di affidarsi al VPS lo fa soprattutto per due motivi: è virtuale ed è privato, quindi permette di avere il controllo completo. Nonostante possa essere condiviso con altri utenti, è separato a livello di sistema operativo. Per semplificare il concetto possiamo dire che questa tecnologia somiglia molto alla creazione di partizioni sul proprio computer quando si installa più di un sistema operativo senza eseguire un riavvio. Grazie al Virtual Private Server si può configurare il proprio sito in uno spazio sicuro, dove le risorse saranno sempre protette e mai condivise con altri. Andiamo a vedere quali sono i suoi maggiori vantaggi e le problematiche che si potrebbero dover affrontare.

Tutti i vantaggi di un hosting VPS

Abbiamo spiegato cos’è un VPS ma quali sono i motivi che spingono una persona ad affidarsi a questo servizio? Cosa offre di più rispetto all’hosting condiviso? Sicuramente è più veloce, affidabile e sicuro, si ha uno spazio privato e c’è una fluttuazione minima nelle risorse disponibili. Anche se possono esserci dei picchi di traffico da parte di altri utenti del server, ciò non costituisce un problema sul sito, che non subirà nessuna penalizzazione. Il livello di privacy è più alto dato che le risorse e i database non sono condivisi con gli altri utenti del server.

Il servizio è scalabile, ciò vuol dire che quando il sito cresce è possibile aggiornare le risorse senza problemi, in base alle proprie necessità. Il VPS ha anche qualche lato negativo, più che altro va scelto solo in casi specifici, altrimenti potrebbe essere inutile. Rispetto all’hosting condiviso è più costoso ma offre anche un servizio migliore, per utilizzarlo bisogna avere un minimo di conoscenza tecnica dato che i server che non vengono configurati bene possono incidere sul livello di sicurezza, andando a rendere questo spazio vulnerabile. Prima di scegliere un servizio di VPS, bisogna capire quali sono le proprie esigenze. Questo hosting solitamente viene considerato come il passaggio successivo da mettere in atto nel momento in cui un sito supera i limiti delle risorse dell’hosting condiviso. C’è chi però preferisce approfittare subito di questi vantaggi, per avere da subito un servizio più professionale, sicuro e affidabile.