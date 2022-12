Roma. Incidente di fronte alla chiesa di Santa Galla: morti Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese

Due giovani vite spezzate lungo la Circonvallazione Ostiense, all’incrocio semaforico di fronte alla chiesa di Santa Galla. L’impatto è avvvenuto tra i quartieri di Garbatella e San Paolo. Giovanissime le vittime. Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese avevano 18 anni. In base alla ricostruzione della Polizia Locale un camion frigo stava procedendo sulla corsia in direzione di via Cristoforo Colombo, quando si è scontrato con la moto con due giovani a bordo.

Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese erano su una moto Honda SH. Il camionista è rimasto illeso. Uno dei ragazzi è morto sul colpo, mentre l’altro trasportato d’urgenza al San Giovanni è morto in ospedale. Da stabilire la responsabilità, al vaglio della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto.

Riccardo Marchese e Dennis Di Tuccio stavano rientrando a casa quando è avvenuto lo scontro con l’auto-frigo guidato da un cittadino romeno. Il camionista si è subito fermato per prestare i soccorsi. L’uomo di 41 anni è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e per essere sottoposto al test per rilevare eventuale presenza di alcol o stupefacenti.