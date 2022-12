Allestimundi nel borgo di Motta Filocastro

La nuova edizione della manifestazione sarà inaugurata oggi, a partire dalle 16.30. Sospesa domenica scorsa per motivi meteorologici, nel corso della serata è prevista la mostra dei presepi con spettacoli per far divertire soprattutto i bambini. Durante le feste in programma altre iniziative all’insegna della tradizione musicale natalizia. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale “IL Tocco” in collaborazione con la parrocchia “Mater Romaniae” e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Limbadi

La comunità di Motta Filocastro si prepara per festeggiare l’imminenza del Natale, nel rigoroso segno della tradizione. L’inaugurazione della nuova edizione di “Allestimundi”, posticipata a causa del brutto tempo di domenica scorsa, sarà inaugurata oggi a partire dalle 16.30. Nel programma una mostra di presepi, alberi di Natale, canti, concerti e iniziative per far divertire i bambini.

Per l’occasione il piccolo borgo medievale si vestirà a festa. Verranno addobbate vie, piazze, case e diventerà un presepe con luci, pastori, zampognari e Babbo Natale a distribuire doni e a raccontare favole e filastrocche. E ad aprire la festa saranno proprio i racconti per bambini nella casa di Babbo Natale (a cura della Biblioteca comunale). A seguire saranno inaugurati le vie dei presepi e degli alberi a suon di zampogne e suggestivi spettacoli di trampolieri e sputafuoco.

Gli altri appuntamenti sono previsti per il 19 dicembre, alle 18.30 con un concerto di Natale nella Chiesa Matrice, da parte del Coro Polifonico “Musica Nova” di Nicotera, diretto dal maestro Romolo Calendruccio. Il 28 dicembre, sempre nella Chiesa Matrice, un concerto di “Canti e Cunti di Nuvena” della tradizione siculo-calabra-salentina. Inoltre i presepi in mostra partecipano ad un concorso la cui premiazione avverrà il giorno dell’Epifania, alle ore 16.30 (Chiesa Matrice).