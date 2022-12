Apricena. Giovanna Frino uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio di Lella

Omicidio ad Apricena (Foggia). Giovanna Frino, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio di Lella. L’autore del femminicidio si è costituito. Il delitto è avvenuto nella casa della coppia in via Saragat.

Attorno alle 12 di venerdì alcuni vicini hanno udito colpi di pistola e hanno allertato i Carabinieri. L’uomo di 56 anni si è asserragliato in casa, ma dopo qualche minuto di mediazione ha aperto la porta. Il cadavere di Giovanna Frino era in cucina. Tre i proiettili esplosi contro di lei.

L’omicidio – in base ai primi accertamenti – sarebbe avvenuto mentre in casa c’era una delle tre figlie, una ragazza maggiorenne. Antonio di Lella sino al 2017 lavorava come guardia giurata e ora nelle campagne come bracciante.