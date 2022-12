Il tour dei record di Vasco Rossi è nel box “Vasco Live Roma Circo Massimo”

Milano. «Finalmente abbiamo ricominciato a fare i concerti. Finalmente è ritornata la musica dal vivo. Finalmente abbiamo portato un po’ di gioia in questo mondo pieno di problemi».

Lo aveva accennato Vasco Rossi alla vigilia dello scorso tour estivo che lo ha portato di nuovo a contatto con la gente, e una testimonianza è il box “Vasco Live Roma Circo Massimo” che celebra il tour dei record: le versioni 2 cd e 4lp racchiudono le canzoni registrate durante le due notti romane davanti a 140000 fan che hanno scatenato l’inferno: un evento unico e straordinario che in digitale è disponibile anche in audio spaziale dolby atmos, per rivivere il concerto con un’esperienza immersiva molto coinvolgente; il box 4 lp è una vera chicca da collezionisti in quanto ogni confezione è numerata singolarmente e la tiratura è limitata a 3000pz.

«Sono molto felice di questo tour che ho sognato per due lunghissimi e duri anni – aveva sostenuto il Komandante – Sono felice di aver finalmente potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni. Sono felice di avere incontrati i miei fans, guardati negli occhi e incoraggiati: mi sono mancati molto, è stato uno straordinario bagno di folla di cui avevamo proprio bisogno».

L’edizione completa e definitiva di “Vasco Live Roma Circo Massimo” è invece disponibile in un cofanetto shellbox con il doppio cd, un doppio dvd e il bluray con il film-concerto girato nella straordinaria cornice del Circo Massimo con la regia di Pepsy Romanoff; dopo il grande successo al cinema, è ora possibile rivivere le emozioni anche a casa propria, per la gioia di chi c’era e di chi non c’era.

«Non sempre è stato facile, soprattutto con il covid che gira molto ancora – aveva fatto notare – Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data e ce l’abbiamo fatta: siamo qui pieni di guai ma finalmente insieme a fare del rock. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo grandioso spettacolo, dai miei straordinari musicisti fino all’ultimo dei tecnici».

L’annuncio della prima, importante novità Vasco la fece direttamente con un post sui suoi social.

«Formazione di quest’anno della band: aumentano le dimensioni – aveva affermato – Squadra che vince non si cambia, con il Gallo solita “guest star”, più la grande novità di una sezione fiati di tre elementi, tromba, trombone e sax, che renderà ancora più festosa la band. Per un totale di undici musicisti convocati, Stef Burns alla chitarra, Vince Pastano a chitarra, cori, direttore musicale, Andrea Torresani al basso, Claudio Golinelli al basso e guest star, Alberto Rocchetti a tastiere, piano e cori, Frank Nemola a cori, tastiere, programmazione, Beatrice Antolini a cori, percussioni e piano, Matt Laug alla batteria, Andrea Ferrario al sax, Tiziano Bianchi alla tromba e Roberto Solimando al trombone».

Questo box “Vasco Live Roma Circo Massimo” include anche un booklet di 20 pagine con le foto dell’evento e contiene i brani “Intro Vasco live 2022”, “XI comandamento”, “L’uomo più semplice”, “Ti prendo e t porto via”, “Se ti potessi dire”, “Senza parole”, “Amore aiuto”, “Muoviti”, “La pioggia alla domenica”, “Un senso”, “L’amore l’amore”, “Tu ce l’hai con me”, “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra”, “…Stupendo”, “Siamo soli”, “Una canzone d’amore buttata via”, “Ti taglio la gola”, “Rewind”, “Delusa”, “Eh…già”, “Siamo qui”, “Sballi ravvicinati del 3° tipo”, “Toffee”, “Sally”, “Vita spericolata”, “Canzone” e “Albachiara”.

«Le canzoni non si possono spiegare, le scrivo per gioco, le faccio per me stesso, frutto di un’autoanalisi – aveva rivelato – Tutto comincia dalla prima frase, che considero la porta giusta per raccontare la storia: non le faccio perché devono piacere, ma per me, per provocare e comunicare».

Questo cofanetto “Vasco Live Roma Circo Massimo” racchiude tutta la voglia dell’artista di arrivare al suo pubblico.

«Aspetto di fare concerti per entrare in contatto con il pubblico – ha confessato – Le canzoni mi piace farle ascoltare a qualcuno perché faccio un mestiere per portare gioia, per passare una serata insieme. Ho cominciato a fare dischi per scherzo e il primo concerto fu in piazza Maggiore a Bologna dove eravamo più sopra al palco che sotto; il secondo fu in un capannone alla fiera di Bologna dove non c’era l’impianto e andammo a prendere tutto noi; il terzo fu a Vicenza dopo il comizio del PSI in piazza che, quando iniziammo, cominciò a svuotarsi, non mi conosceva ancora nessuno, mi tiravano freccette di carta e non sapevo come reagire ma poi cominciai a menare: era nato il concerto rock».

Vasco Rossi è legatissimo alla Puglia e a Castellaneta in particolare che gli ha conferita la cittadinanza onoraria: Vasco, non solo vi trascorre le sue vacanze da dieci anni, ma vi prepara anche i concerti convocando tutta la produzione. Già Cittadino della Puglia Creativa con il governatore Nichi Vendola nel 2014, il rocker di Zocca ora è anche castellanetano, «come Rodolfo Valentino», emozionato, tanto da dichiararsi «onorato, lusingato e fiero di essere castellanetano».