Per mantenere una moto è necessario prestare attenzione a diversi aspetti e, al netto dei controlli dal meccanico, che vanno sempre effettuati, ci sono molte operazioni che possiamo fare periodicamente per la manutenzione di una moto sportiva Cagiva, e non solo. Da non sottovalutare, in ogni caso, anche un controllo degli scarichi sportivi omologati per moto Cagiva: ogni componente va verificato in modo opportuno, così da guidare il proprio mezzo in totale tranquillità.

Manutenzione moto: quali sono i materiali e gli attrezzi necessari

Prima di parlare delle operazioni di manutenzione, è fondamentale valutare i materiali e gli attrezzi da usare durante i controlli. Naturalmente non tutti sono meccanici con esperienza, pertanto in pochi possono avere in garage il necessario per verificare lo stato della moto.

Di base ci occorre un materiale che potremmo definire quasi basico, come per esempio dei guanti monouso – è importante proteggere le mani – così come dei rotoli di carta assorbente, chiavi a forchetta, a T, una vaschetta in materiale plastico, uno sgrassatore, un detergente per moto, una spugna e un secchiello.

Ovviamente, i materiali servono sia per la pulizia quanto per le regolazioni. Aggiungiamo tuttavia un aspetto importante: eseguiamo solo le operazioni di cui ci sentiamo maggiormente “sicuri”. Se abbiamo un dubbio, fermiamoci a riflettere: magari andare dal meccanico non è una cattiva idea.

Come lavare la moto?

In linea di massima, l’operazione di lavaggio della moto può piacere o meno: c’è chi trova rilassante prendersi del tempo per farlo, e chi invece preferisce delegare il compito. In questa occasione, però, abbiamo la possibilità di verificare molti aspetti della nostra moto, come per esempio lo stato degli pneumatici, delle pastiglie, eventuali viti allentate, o ancora la “salute”, tra cui il livello dell’olio motore, la tensione della catena di trasmissione.

In pratica, lavare la moto ci “costringe” in qualche modo a osservare alcuni aspetti con più attenzione rispetto alla classica “occhiata e fuga”. Tra l’altro, prima di effettuare la manutenzione è sempre consigliato lavare la moto per rimuovere le incrostazioni e lo sporco. Possiamo servirci in questo caso di sapone e acqua, ma attenzione, perché ci sono alcune cose da fare.

Coprire il tubo di scarico Coprire le prese d’aria Proteggere i componenti elettronici

Attenzione anche a usare prodotti specifici: non possiamo proprio permetterci di rovinare la moto. Le stesse regole valgono anche per pulire il motore della moto: bisogna adottare delle precauzioni specifiche.

I controlli di routine per la moto

Sono diversi poi i controlli che possiamo effettuare: il controllo dell’olio motore, il tensionamento della catena, la batteria della moto, il check up degli pneumatici. Per esempio, per la verifica dell’olio motore della moto, dobbiamo tenerla spenta per almeno venti minuti e tenerla in un tratto pianeggiante, per evitare di ottenere un risultato falsato. In genere il controllo andrebbe effettuato ogni due settimane.

Perché verificare gli pneumatici

Uno degli aspetti più importanti della moto. Non c’è storia: stiamo parlando delle gomme, degli pneumatici, e della loro relativa manutenzione. Ci sono pochi controlli da effettuare, certo, ma sono essenziali.

Per esempio, gli pneumatici sono usurati? In questo caso potrebbe rendersi necessaria una sostituzione. Invece, nel caso di bassa pressione, potrebbe rendersi necessario un gonfiaggio. Il livello, in ogni caso, si trova sempre sul libretto di uso e manutenzione.

Perché e quando sostituire lo scarico di una moto

Lo scarico va controllato al pari di tutti gli altri componenti di una moto. Ma possono anche capitare problemi all’impianto: in tal caso un eccessivo rumore potrebbe essere una sorta di “segnale spia”.

Non bisogna però sottovalutare il danno, perché è importante porvi rimedio nell’immediato. Possiamo suggerire di sostituire l’impianto con uno scarico sportivo, magari di Roadsitalia, la piattaforma specializzata nella produzione e nella vendita di scarichi sportivi.

Sul loro sito è possibile trovare diversi scarichi sportivi Roadsitalia per Cagiva, che presentano oltretutto vantaggi considerevoli: un sound sportivo, un’estetica maggiormente moderna, una moto più agile e leggera da guidare.

I modelli sono ovviamente omologati per girare sulle strade pubbliche, e i silenziatori presentano l’apposito DB killer.