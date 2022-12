Come affrontare il problema del parcheggio negli aeroporti

Nonostante si cerchi sempre di organizzarsi in anticipo, può capitare di essere in ritardo per prendere un volo. Quando bisogna arrivare in aeroporto con la propria auto può essere complicato, soprattutto se si opta per uno dei parcheggi aeroporto Napoli, sempre affollati in ogni periodo dell’anno. Non è facile trovare un posto auto disponibile e se si ha poco tempo a disposizione è facile andare in panico: il volo sta per partire e noi non sappiamo dove lasciare la macchina. Una soluzione può essere quella di parcheggiare l’auto molto lontano dall’aeroporto, ma dovremo cercare di fare una corsa a piedi per arrivare al nostro Terminal prima che il Gate chiuda. Purtroppo è una scena molto frequente, ma fortunatamente si può evitare se ci si organizza prima.

Aeroporti e capacità a terra

In Italia sono presenti più di 126 aeroporti, alcuni più grandi di altri, che si differenziano in base al tipo di compagnie aeree in partenza. Questi aeroporti sono sempre attivi, milioni di persone si spostano per raggiungerli e spesso utilizzano la loro auto. Non è difficile intuire che c’è bisogno di grandi parcheggi per poter ospitare tutte queste auto e che, soprattutto durante certi periodi (periodo estivo, giorni festivi) potrebbe non esserci alcuna disponibilità. Solitamente, chi viaggia in aereo si assenta per più giorni, quindi anche la sua auto dovrà essere sistemata in un parcheggio a lunga sosta.

Purtroppo, anche se la domanda di capacità a terra tende a crescere col tempo, tanti aeroporti non riescono ad espandere i parcheggi e le strade, quindi molti viaggiatori si trovano in difficoltà. Il rischio è quello di arrivare in aeroporto e non riuscire a trovare un posto dove parcheggiare l’auto, oppure dover pagare una tariffa giornaliera molto costosa, che moltiplicata per i giorni in cui ci si deve assentare diventa un prezzo troppo alto da sostenere. Anche se fosse possibile investire in una maggiore capacità, è inevitabile che si presenti anche un problema di inquinamento generato dal traffico aereo. Una soluzione potrebbe essere quella di realizzare degli aeroporti in zone remote, ma sarebbero difficili da raggiungere per i viaggiatori.

Problemi del parcheggio in aeroporto

I problemi in aeroporto si presentano soprattutto sui parcheggi, perché la disponibilità è limitata e le tariffe diventano elevate. Alcuni dei problemi che una capacità a terra insufficiente può provocare sono proprio il traffico intenso (i parcheggi si riempiono velocemente e ci sono sempre tantissime auto in entrata e in uscita), l’insoddisfazione dei viaggiatori (che non riescono a trovare un posto auto o devono aspettare diverso tempo prima di trovarne uno) e l’insoddisfazione dei dipendenti (che iniziano il loro turno in ritardo a causa dei problemi di traffico).

Questi sono i motivi per cui molte persone non amano arrivare in auto all’aeroporto, ma preferiscono piuttosto affidarsi agli autobus, al taxi o al treno. C’è chi però non può fare a meno di spostarsi con il proprio mezzo, magari perché arriva in un orario in cui i mezzi pubblici non sono attivi. In questo caso l’ideale è affidarsi ad un servizio di parcheggi che permetta di prenotare il posto auto in un determinato orario. Al posto di parcheggiare direttamente all’aeroporto, si può optare per un parcheggio vicino e fare un pezzo di strada a piedi verso il Terminal. Prenotando in anticipo possiamo risparmiare tempo e soldi, dato che non ci ritroveremo a guidare in tondo fino a trovare un posto auto disponibile. Quando acquistiamo il biglietto dell’aereo cerchiamo di prenotare subito il parcheggio, in modo da partire senza alcuna preoccupazione. Grazie ai servizi online si possono consultare i parcheggi nei pressi dell’aeroporto e verificare con largo anticipo la disponibilità dei posti auto, confrontando le diverse tariffe.