“L’uomo dalle mille storie”, in radio il nuovo singolo di Max Elli

Dal 9 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “L’UOMO DALLE MILLE STORIE” (Greylight Records), nuovo singolo di MAX ELLI su tutte le piattaforme di streaming dal 17 novembre che anticipa il nuovo album in uscita a gennaio 2023.

“L’uomo dalle mille storie” è un brano dalle sonorità acustiche e raffinate, mai banali, con un moderno folk pop di matrice USA. Il ritornello è una cavalcata in continuo crescendo, con la batteria di Luciano Galloni (Nek, Renga, Pezzali, ecc) , il basso di Andrea Torresani (Vasco, Pezzali, Ecc) e le chitarre a sostenere l’esplosione della linea melodica.

Il testo è uno spaccato della società odierna; dove i continui bombardamenti mediatici real e fake, i finti profeti e la rincorsa al successo personale fanno allontanare le persone e lasciano spazio all’aridità e all’egoismo. Siamo circondati da “Uomini dalle mille storie” che provano a dividerci e tenerci nell’ignoranza per farci raccontare le loro storie.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo e del suo significato: “’corri incontro alle persone’ senza isolarti esenza perdere la fiducia nella condivisione e ‘dai un nome’ alle cose che ti circondano, nel senso di informarsi e cercare di capire costruendosi un’opinione, invece di schierarsi a caso per pigrizia o passività.”

Biografia

Max Elli è chitarrista, cantante, produttore e songwriter per molti dei più grandi nomi del panorama musicale italiano tra cui: Nek, Cremonini, Jovanotti, Gue Pequeno, Chiara Galiazzo, Mahmood, Tommaso Paradiso, jack Jaselli e tanti altri. Da anni in tour come sideman, calca i palchi più importanti in Italia e nel mondo, tra i quali anche il Circo Massimo per il Live 8 e le olimpiadi di Torino nel 2006, oltre ai tradizionali stadi e palazzetti. È reduce dal tour europeo di Nek conclusosi a gennaio 2020. Oltre alle produzioni discografiche, produce e suona la Title track del film “L’Estate Addosso” di Muccino scritta e interpretata da Jovanotti e Jack Jaselli, ma anche la colonna sonora di Braccialetti Rossi 1 e 2 per la Rai. Come cantautore pubblica nel 2018 l’album “Get The Love You Want” e a dicembre 2020 il singolo “Vivere o Morire”. Insegna presso il CPM di Milano ed è endorser D’Addario e Duesenberg.

“L’uomo dalle mille storie” è il nuovo singolo di Max Elli che anticipa il nuovo album disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 17 novembre 2022 e in rotazione radiofonica dal 9 dicembre.