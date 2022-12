Lutto a Mandello. Geologo di 56 anni morto in una grotta a Olgiasca

Dramma a a Olgiasca, frazione di Colico. Alessandro G., geologo di 56 anni, è rimasto bloccato in una grotta che si perde a ridosso della nota abbazia di Piona, a causa di una frana. Sul posto si sono recati i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Dervio, oltre alle squadre della Guardia di Finanza, del nucleo Saf e Usar dei vigili del fuoco di Lecco e Morbegno. Sul campo anche la polizia locale di Colico. I soccorsi hanno dovuto soccorrere anche la moglie di Alessandro. La donna di 46 anni è stata colpita da un malore e presa in cura sul posto dai volontari del Soccorso Bellanese, giunti in loco a bordo di un’ambulanza.

Il geologo di 56 anni, originario di Mandello del Lario, è stato trovato senza vita in un punto molto impervio e in profondità. A rendere complesse e lunghe le operazioni di recupero è stato il rischio di nuovi crolli causati dalle infiltrazioni provocate dalla pioggia dei giorni scorsi.