Il Portogallo di Ronaldo e la sorpresa Corea del Sud si qualificano agli ottavi

Il primo mondiale non estivo riserva tante sorprese. Oltre al Portogallo di Cristiano Ronaldo agli ottavi si qualifica la sorpresa Corea del Sud. Il Mondiali di calcio in Qatar registra anche l’eliminazione della Germania e del Belgio.

I portoghesi, primi del gruppo H, se la vedranno con la seconda del Gruppo G che questa sera vede in campo Camerun-Brasile e Serbia Svizzera. La Corea del Sud che batte i portoghesi per 2-1 con un gol al 91’, a meno di sorprese, dovrebbe vedersela con il Brasile.

Non basta la vittoria alll’Uruguay sul Ghana per 2-0. Infatti i sudamericani fuori per la differenza reti. Il Ghana lascia il Qatar. Gli africani possono recriminare per un rigore sbagliato nel primo tempo.