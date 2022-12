Come posso sapere se un casinò è affidabile?

Quali sono i casinò online più sicuri?

Giocare ai casinò online è sicuramente un passatempo divertente e anche remunerativo ma in determinati casi potrebbe rivelarsi anche parecchio pericoloso. Le piattaforme di gioco d’azzardo presenti online sono davvero molteplici e non tutte possono considerarsi sicure ed affidabili; per questo motivo, prima di iscriversi ad un casinò online bisognerebbe verificare la presenza di quelle caratteristiche che lo rendono sicuro al 100%.

Non scoraggiatevi però, perché le piattaforme di gioco online affidabili sono davvero moltissime; nella seguente lista troverete quelli che, ad oggi, vengono considerati i casinò più sicuri ed affidabili:

888casino;

Betway;

SNAI;

Gioco Digitale;

LeoVegas;

Bwin;

EUROBET;

Pokerstars;

William Hill;

Unibet

Scegliendone uno da questa lista casino online sicuri potrete giocare in totale sicurezza senza rischiare di perdere il denaro investito.

È però importante conoscere non solo i nomi dei vari casinò online sicuri ma anche le caratteristiche che un casinò deve possedere per potersi definire tale.

Come riconoscere un casinò online sicuro

Tutti i casinò online affidabili hanno in comune delle caratteristiche che permettono ai giocatori di poter investire il proprio denaro in totale sicurezza. Prima di iscriversi ad un casinò online bisogna verificare la presenza di:

UNA LICENZA;

METODI DI PAGAMENTO SICURI;

ASSISTENZA CLIENTI DISPONIBILE;

RECENSIONI POSITIVE

Vediamo nel dettaglio in che modo queste caratteristiche rendono il gioco d’azzardo online sicuro e trasparente.

LICENZA

La licenza è la caratteristica che determina maggiormente la sicurezza di un casinò online; la licenza può essere rilasciata da diversi governi o enti, in seguito a specifici controlli, più o meno rigidi.

Se un casinò possiede una licenza significa che un apposito ente ha precedentemente controllato la trasparenza del sito stesso ed ha imposto delle regole da rispettare; i regolamenti impongono dei requisiti che il casinò dovrà raggiungere e mantenere per poter assicurare al giocatore la totale trasparenza ed onestà.

Non tutte le licenze però impongono requisiti rigidi e potrebbero quindi risultare meno sicure; sicuramente la licenza italiana ADM è tra le più affidabili perché l’ente preposto al controllo del casinò online impone rigidi regolamenti, oltre ad effettuare controlli periodici anche dopo aver rilasciato la suddetta licenza.

METODI DI PAGAMENTO SICURI

Altra caratteristica che determina l’affidabilità di un casinò online è la presenza di metodi di pagamenti sicuri come Paypal, PostePay, carte di credito con circuito VISA o Mastercard; risultano altrettanto sicuri anche i diversi portafogli elettronici simili a Paypal come Netteller o Skrill.

È quindi fondamentale accertarsi che il casinò da voi scelto possieda almeno uno tra questi metodi di pagamento affinché possiate essere del tutto certi che le vostre transazioni vengano effettuate in totale sicurezza.

ASSISTENZA CLIENTI

Un casinò online affidabile che si prende cura dei suoi giocatori metterà a disposizione un’assistenza clienti sempre disponibile ed efficiente, pronta a risolvere velocemente qualsiasi problematica che potrebbe insorgere.

RECENSIONI POSITIVE

Per quanto possa apparire banale, un buon metodo per assicurarsi che il casinò online che si intende scegliere sia sicuro è quello di cercare delle testimonianze online che attestino l’effettiva correttezza ed onestà del casinò stesso.