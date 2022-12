È possibile realizzare un make-up completo con pochi prodotti?

Le donne italiane preferiscono sempre di più prodotti per il make-up semplici per ottenere come risultato un look molto pulito e fresco. Il trucco molto basic è in effetti più agevole da riprodurre e comodissimo per tutti i giorni. Per centrare questa tipologia di make-up fondamentale è l’incarnato che risulta particolarmente omogeneo. L’effetto si ottiene innanzitutto usando un fondotinta adeguato da applicare su tutto il viso con una spugnetta in lattice o con lo specifico pennello da fondotinta sfumando con attenzione sotto la mascella, nelle vicinanze delle orecchie e dell’attaccatura dei capelli.

Usando un correttore si possono correggere eventuali brufoletti e occhiaie. Si applica un velo di cipria sul viso per l’opacizzazione della pelle ed il fissaggio del fondotinta. Se necessario si può delineare le sopracciglia con una matita del proprio colore.

Gli occhi si possono lasciare quasi al naturale. Si applica un leggero tocco di ombretto nocciola, rosa chiaro o color pesca prediligendo le texture un po’ satinate o opache. La zona sotto il sopracciglio si schiarisce con un ombretto colore avorio. Se gli occhi sono vicini se ne applica un po’ anche nell’angolo interno dell’occhio. La scelta del mascara ricade su uno che allunga le ciglia con un effetto naturale. Per chi intende sottolineare lo sguardo si può andare sul marrone nella rima palpebrale.

Si può usare come blush lo stesso ombretto usato per gli occhi per mettere in risalto le guance. Invece come illuminante sullo zigomo si può usare lo stesso impiegato sotto l’arcata sopraccigliare. Si conclude il makeup con un velo di gloss trasparente o un po’ colorato in linea con l’ombretto. Si tratta di una soluzione di trucco rapida, un make-up naturale, con pochi prodotti per il look acqua e sapone senza fare a meno del make up.

È possibile realizzareun make-up completo con pochi prodotti acquistandoli online? È una delle domande che tante donne si pongono dal momento che via web il prodotto non si può provare. Acquistando prodotti di qualità non serve provarli. Infatti i prodotti e colori top brand sono fedeli al risultato/make-up. Gli esperti di make-up evidenziano come il medesimo colore può adattarsi e quindi “modificarsi” in base alla tipologia di utilizzatrice e ai suoi colori. In particolare se si vuole ottenere un make-up senza filtri, molto naturale e genuino si può enfatizzare il volto senza mascherarlo usando pochi prodotti multi-use che si adattano a tutte le carnagioni, in qualunque stagione. Il make-up basico che serve a tutte le donne è fatto infatti di pochi prodotti, facili da portare in borsetta, che non rubano la scena ma che valorizzano il proprio modo di essere. Scegliendo di puntare sulla qualità bastano quattro prodotti per fare tutto ciò che serve perché una donna sia naturalmente più bella.

Acquistando online su portali di qualità arrivano a casa prodotti fedeli alla descrizione. Inoltre su siti di chiara fama sono disponibili anche tutorial dettagliati su come usare i prodotti. Puntando su prodotti e colori easy to use si ha a disposizione il giusto prodotto studiato per risultare adatto a qualsiasi tipologia di incarnato e colori personali. Il risultato finale è quindi differente e personalizzato a seconda della tipologia di pelle/ciglia/labbra su cui viene applicato. Acquistando il giusto kit completo (matita e rossetto in abbinata con la palette) si riesce ad ottenere un make-up semplice, completo, facile da realizzare e dal risultato naturale. Il mascara iconico è il complemento necessario per concludere il trucco.