Natale 2022 in centro storico a Ferrara: tanti eventi da non perdere

Si è svolta questa mattina, lunedì 28 novembre 2022 nella sala degli Arazzi della residenza municipale, la conferenza stampa di presentazione del programma degli “Eventi di Natale 2022”, cinque appuntamenti organizzati nelle vie e piazze del centro storico cittadino il 4, 8, 10, 18 e 24 dicembre a Ferrara. Per illustrare nel dettaglio i contenuti del programma dei cinque eventi sono intervenuti l’assessore al Bilancio, Commercio e Turismo Matteo Fornasini e l’organizzatore Nicola Borsetti (Studio Borsetti).

“In questi mesi – ha affermato nel corso dell’incontro di presentazione l’assessore Matteo Fornasini – l’Amministrazione comunale ha lavorato molto per offrire anche quest’anno un Natale ‘ordinario’, post-restrizioni e post-pandemia, in cui lasciare alle spalle il difficile periodo passato. L’intento è quello di offrire ai cittadini e ai turisti, che stanno tornando sempre di più nella nostra città, un ampio e ricco calendario di eventi. Le luminarie quest’anno sono ancora più ampie e coinvolgono più arterie della città: si tratta di oltre 100km di luci LED con alta efficienza energetica e basso consumo. Abbiamo investito molto sulla valorizzazione delle luminarie nelle vie e nelle piazze del centro storico mettendo a disposizione interamente risorse comunali per fare in modo che la nostra città non rimanga buia durante il periodo più bello dell’anno. L’accensione avverrà ufficialmente sabato 3 dicembre, data condivisa con le alte città del circuito Destinazione Romagna (Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Altro investimento importante riguarda la programmazione degli eventi di Natale che presentiamo oggi, per i quali abbiamo predisposto un bando pubblico (60mila euro) vinto dallo Studio Borsetti. Quest’anno abbiamo deciso di puntare su iniziative, spettacoli e attrazioni che coinvolgono non solo la piazza principale ma anche tutte le vie, le strade e le piazze del centro storico, da Porta Paola fino a via Borgoleoni. Infine, il 31 dicembre tornerà in piazza il grande spettacolo dell’incendio del Castello per concludere al meglio il 2022. Tante iniziative e tanti eventi, promosse anche da una serie spot in onda sulle reti Mediaset, che ci auguriamo possano richiamare tanti turisti e visitatori”.

“Con questo progetto – ha sottolineato l’organizzatore Nicola Borsetti – abbiamo messo in campo iniziative e appuntamenti che mirano a intercettare tutti i gusti, coinvolgendo un pubblico eterogeneo sia di bambini sia di adulti, spaziando dalle parate in tutte le vie del centro storico, alle varie esibizioni canore e artistiche sempre in tema natalizio”.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) – Gli “Eventi di Natale 2022” – organizzati dallo Studio Borsetti di Ferrara e patrocinati dal Comune di Ferrara – sono appositamente studiati e personalizzati per assicurare un richiamo e un coinvolgimento trasversale del pubblico con particolare attenzione a famiglie e bambini; hanno valenza turistica e di promozione delle attività presenti nel centro storico; propongono attività innovative cercando di garantire un alto livello di spettacolarità in tutti gli appuntamenti.

> Golden Carousel domenica 4 dicembre 2022 h.17 – Centro Storico, Ferrara

… spinti dalla passione pura, ogni passo crea stupore, ogni passo è un’emozione …

Carousel si ispira alle vecchie giostre di una volta e si rivolge soprattutto a famiglie e bambini. è una performance spettacolare itinerante per le vie del centro storico di Ferrara, che “va incontro al pubblico”. Un viaggio lungo la via della memoria, un percorso a ritroso nel tempo, nella magia dell’infanzia dove il mondo intorno a noi era sempre più grande, molto più luminoso e mistico, infinitamente magico.

I protagonisti sono artisti sia su trampoli sia a terra, con spettacolari costumi luccicanti di forte impatto visivo e strutture con sfere ruotanti in color oro (Golden Carousel) di oltre 4 metri di altezza che ricordano appunto le giostre di una volta. Un carro scenografico musicale accompagna l’esibizione degli artisti con famosi brani musicali, anche i classici natalizi, contribuendo a suscitare stupore e meraviglia negli occhi degli spettatori.

Protagonista dell’evento è la Compagnia Teatro per Caso. Dal 1996 al suo interno operano attori, drammaturghi, registi, artisti visivi, musicisti di diversa provenienza e formazione ma tutti uniti da un’esperienza a livello nazionale ed internazionale.

L’attività della Compagnia si articola in una serie di proposte che spaziano dalla produzione di spettacoli innovativi al teatro di strada, dalla didattica al teatro per ragazzi, alla realizzazione di progetti speciali site-specific.

Teatro per Caso ha al suo attivo la partecipazione a pregevoli rassegne e festival nazionali ed internazionali di teatro ragazzi e teatro di strada come il Festival di Florianópolis (Brasile), il Daidogei World Cup festival di Shizuoka (Giappone), il Gimcheon International Theatre Festival di Gimcheon (South Korea), l’International Theatre Festival di Wuhzen (Cina), Siam Festival di Bangkok (Thailandia), Festival of Light di Kuwait City (Kuwait).

Organizza dal 2004 la rassegna di teatro ragazzi “Teatro a gonfie vele” in sette comuni dell’Alto Garda Trentino. Ha ideato per le scuole i percorsi animati “Giullarate, giochi e conte” e “Giocoincanto al castello” nei castelli di Arco e di Drena, in provincia di Trento. Da queste ed altre esperienze nasce il progetto di solidarietà internazionale “Officina del sorriso” rivolto ai ragazzi di strada, che svolge dal 2006 in India e in altri Paesi del mondo.

> Accensione dell’Albero di Natale – Souvenir de Noel in concerto giovedì 8 dicembre 2022 h.17 – Centro Storico, Ferrara

… un momento unico che coinvolge tutta la città …

Per la spettacolare accensione delle luminarie dell’albero di Natale il ns. progetto prevede un vero e proprio “countdown natalizio” con protagonisti le Autorità cittadine e il pubblico insieme nel cuore del centro storico cittadino.

L’esibizione canora dei Souvenir de Noel impreziosisce l’evento. Souvenir de Noel è un progetto nato nel 2009 dall’idea dei fondatori di riproporre rivisitazioni natalizie di standard americani vocali anni 50 swing e latin bossa, riarrangiate in versioni insolite e particolari.

Lo spettacolo è composto dalla formazione stabile (i Souvenir d’Italie) più Stefano Melloni al sax contralto docente al conservatorio di Ferrara oltre che facente parte di svariate formazioni dell’ambito jazz emiliano.

Questa la formazione completa dei Souvenir d’Italie nell’ambito dello spettacolo “Souvenir de Noel”:

Voce (Miriam Mazzanti);

Voce (Paola Viaggi);

Voce (Laura Barbieri);

Pianoforte, Hammond, Fisa Cori (Gianmarco Banzi);

Contrabbasso (Antonio Torello);

Chitarra (Maurizio Sgarbi);

Percussioni (Simone Garutti);

Batteria (Davide Balboni);

Sax (Stefano Melloni).

> Le Dolce Vita in concerto sabato 10 dicembre 2022 h.17.30 – Centro Storico, Ferrara

… armonia, eleganza e fascino non solo musicale …

Le Dolce Vita nascono dall’incontro di tre diverse voci, lirico, pop e soul favorito dal maestro Tony Labriola. Jade Tripaldi, Giada Mercandelli e Martina Barani, unite dallo stesso amore per la musica, presentano un genere crossover che non teme né limiti né frontiere.

Il primo brano inedito del trio “Fili di Luce” si è classificato al secondo posto del Festival di Castrocaro (2017, RAI 1).

Attualmente sono presenti con “Discos Musart” in Messico e Colombia e con “Perdoname” e “Only Love” in Venezuela. Tony Renis ha scelto Le Dolce Vita per celebrare i 60 anni del famoso brano “Quando Quando Quando” 1962/2022. Per questo storico evento è stato realizzato un vinile numerato.

Con Le Dolce Vita si vuole proporre nel cuore della città un mix dei brani più conosciuti a livello mondiale e delle canzoni di Natale più ascoltate di sempre, in modo da intercettare un pubblico eterogeneo.

> MERAVIGLIA, SHOW BY SONICS domenica 18 dicembre 2022 h.17 – Piazza Castello, Ferrara

… non tutti nascono con i piedi per terra …

Il cosiddetto “fiore all’occhiello”, ovvero il segno distintivo del nostro intero progetto, è l’evento dei Sonics. I Sonics, nati nel 2001, da un’idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente, tuttora, rispettivamente, performer, autore degli spettacoli e direttore artistico della compagnia (Alessandro) e performer, costumista e coreografa (Ileana), il progetto diventa realtà con l’arrivo della manager Fanzia Verlicchi nel 2003 che trasforma il sogno in realtà. I Sonics sono tra i primi rappresentanti italiani nel mondo del teatro acrobatico aereo.

La compagnia è composta da un team di performers “stabili” dalla caratura internazionale, definita dal Ministero della Cultura “eccellenza italiana nel mondo”: ginnasti, ballerini e atleti che creano coreografie acrobatiche e continue nuove evoluzioni aeree su speciali e originali macchine sceniche, accompagnati da musiche coinvolgenti.

Diversi sono gli eventi che i Sonics da anni portano in giro per il mondo, tra cui anche Meraviglia. Questi i numeri dei Sonics: 1.300.000 spettatori, oltre 30 paesi visitati, oltre 1.000 repliche.

PARTECIPAZIONI AI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Torino 2006, Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012, Presentazione Calendario Pirelli 2014 Rio de Janeiro, Cerimonia di Apertura di Torino Capitale Europea dello Sport a Gennaio 2015.

I Sonics vantano anche collaborazioni con prestigiosi brand; infatti continuano a realizzare show personalizzati e a sviluppare idee creative per le più grandi aziende del mondo (Ducati, Ferrari, Armani, Dz Bank, Unicredit, ecc.)

A Ferrara arriva MERAVIGLIA: la creazione più famosa dei SONICS. un mix di stupore e adrenalina travolgente

“Meraviglia” è il primo grande successo dei Sonics, nato per piazze e festival all’aperto nel 2007. La sua grande sfera rossa ha viaggiato e sorvolato i cieli di molte città del globo: Dubai, Miami, Francoforte, Patrasso, Atene, Beirut, Rio de Janeiro sono alcune delle città dove l’evento Meraviglia è andato in scena. Senza dimenticare Firenze in occasione della 92a edizione di Pitti Uomo.

Acrobazie aeree mozzafiato, macchine sceniche imponenti e tutta la multiforme e geniale fantasia del nouveau cirque per raccontare un viaggio nell’imprevedibilità e nella genialità di cui è capace la fantasia umana. “Se solo imparassimo a godere ed amare le cose semplici della vita, ognuno di noi scoprirebbe dentro di sé il suo pianeta Meraviglia”. In “Meraviglia” un’unione perfetta di movimenti, suoni e colori riempiranno lo spettatore di stupore e adrenalina, trasportandolo in un mondo di fiabe e metamorfosi attraverso gli spazi infiniti e meravigliosi della fantasia umana. E allora ecco apparire luoghi animati da creature bizzarre e fiori anomali e una carezza trasformarsi in una straordinaria storia d’amore sospesa per aria.

> WHITE CARILLON sabato 24 dicembre 2022 h.17 – Centro Storico, Ferrara

… quando la musica sposa la danza …

Carillon è una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio che ha caratterizzato eventi di grandissima importanza su scala mondiale cogliendo l’entusiasmo del pubblico e la gratificazione di grandissimi consensi di critica.

Un’idea semplice, geniale ed estremamente suggestiva! Un romantico pianoforte meccanico munito di ruote e motore che si muove sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina è protagonista di eleganti evoluzioni di danza classica in equilibrio sullo strumento stesso. Il colore bianco domina la scena (White Carillon). Tutto come fosse un vero suggestivo carillon d’altri tempi… itinerante.

Un’idea che ha visto i protagonisti sulle copertine dei giornali di tutto il mondo e che ormai rappresenta la poesia e la genialità degli Artisti italiani all’estero.

Il Carillon è stato rappresentato in 24 paesi e nei 5 continenti. Ha vinto numerosi premi (tra cui il 1° posto al Carnevale di Venezia). Inoltre, è stato protagonista del video “Beautiful Disaster” di Mika e Fedez, suonato per l’occasione da Mika stesso, e ha partecipato a numerosi show televisivi, tra cui X-FACTOR.

Protagonista dell’evento è la Compagnia Italento che nasce nel 1992, quando gli artisti del gruppo si incontrano nel parco divertimenti “Mirabilandia” per affrontare insieme un lungo iter formativo sotto la direzione artistica del mimo francese Jean Méningue, che li guiderà nelle stagioni successive. “I buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai” e così da compagni di studi diventano compagni di lavoro e negli anni successivi viaggiano il mondo dagli Emirati Arabi agli Stati Uniti, dalla Grecia all’Olanda, portando in strada i loro spettacoli. Carillon è una creazione di Mauro Grassi, di sicuro la sua performance più amata e rappresentata.