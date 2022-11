Un gruppo di scienziati ha individuato una molecola che può far perdere peso

Una pillola che riduce la fame e può anche sostituire la necessità di andare in palestra per dimagrire. A concepirla un gruppo di scienziati della Stanford Medicine e della Baylor University. Gli studiodi infatti hanno identificato una molecola che impedisce alle persone di avere fame, dopo aver fatto esercizio fisico. Al momento gli studi sono alla fase topi da laboratorio, ma buoni risultati nella sperimentazione animale sono il passo che precede quella sull’uomo.

Negli esperimenti, la molecola Lac Phe si è dimostrata capace di ridurre in modo importante l’assunzione di cibo e l’obesità nelle cavie. Secondo i ricercatori avrebbe anche le potenzialità di sostituire la necessità di andare in palestra. “È stato dimostrato che l’esercizio fisico regolare aiuta la perdita di peso, regola l’appetito e migliora il profilo metabolico, soprattutto per le persone in sovrappeso e obese”, afferma l’autore principale dello studio, il professor Yong Xu del Baylor College of Medicine. “Se riusciamo a capire il meccanismo attraverso il quale l’esercizio innesca questi benefici, allora siamo più vicini ad aiutare molte persone a migliorare la propria salute”.

Gli scienziati hanno analizzato il plasma sanguigno dei topi, dopo un’intensa corsa sul tapis roulant. È stato così identificato un amminoacido chiamato Lac-Phe, sintetizzato dal lattato, un sottoprodotto dell’intenso esercizio fisico, responsabile della sensazione di bruciore nei muscoli, e dalla fenilalanina, un elemento costitutivo delle proteine. I roditori seguivano tutti una dieta ricca di grassi ma una dose elevata di Lac-Phe li spingeva a ridurre del 50% l’assunzione di cibo, rispetto al gruppo di controllo. Questo senza influenzare in modo negativo la loro capacità di muoversi né il dispendio energetico. Dopo 10 giorni di somministrazione di Lac-Phe, le cavie avevano meno fame e mostravano una ridotta quantità di grasso corporeo oltre a una migliore tolleranza al glucosio.

Nature ha ospitato la ricerca che getta nuova luce sui legami tra esercizio e senso di fame. “Siamo tutti consapevoli che l’esercizio fa bene. È utile per il controllo del peso corporeo e del glucosio”, afferma Jonathan Long, PhD, docente di patologia alla Standford Medicine. “Ma volevamo approfondire il concetto in modo più dettagliato: volevamo vedere se potevamo sezionare l’esercizio in termini di molecole e percorsi”.

Il gruppo di ricerca ha riscontrato sensibili aumenti dei livelli plasmatici di Lac-Phe in seguito all’attività fisica nei cavalli da corsa e negli esseri umani. “Questo suggerisce che Lac-Phe è un meccanismo antico che regola l’alimentazione ed è associato all’attività fisica in molte specie animali”, afferma il dott. Long. “I nostri prossimi passi includono capire come il Lac-Phe media i suoi effetti nel corpo, incluso il cervello”, conclude il Prof. Xu. “Questo potrebbe portare allo sviluppo di una pillola che può essere utilizzata direttamente per sopprimere l’appetito per le persone che non possono esercitarsi facilmente a causa di altre condizioni, invecchiamento o problemi alle ossa. Abbiamo appena depositato un brevetto per utilizzare, si spera, queste conoscenze per curare malattie umane come l’obesità”.