Work Secure, abbigliamento, D.P.I. e prodotti per la sicurezza sul lavoro di oltre 300 top brand del settore

Visitando il catalogo digitale di Work Secure (www.worksecure.it) realtà italiana sinonimo di prodotti e soluzioni per la sicurezza sul lavoro, si possono scoprire più di 10.000 articoli, dai caschi Petzl all’abbigliamento antitaglio, presentati a prezzi estremamente vantaggiosi e caratterizzati da pronta consegna. Completano l’offerta servizi specialistici dedicati alle aziende, come le revisioni periodiche di imbracature e dispositivi anticaduta.

Scorrendo tra gli scaffali virtuali dell’e-commerce si incontrano migliaia di alternative, capaci di dare riscontro a ogni esigenza riguardante la sicurezza sul lavoro. Possiamo ricordare, ad esempio, articoli antinquinanti e per la sicurezza ambientale, prodotti per il pronto soccorso aziendale, per la rianimazione e per l’emergenza.

Non mancano neppure capi d’abbigliamento da lavoro, dall’intimo tecnico agli indumenti ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche per tutte le stagioni e tantissimi dispositivi di protezione individuale. Qualche esempio? Guanti antivibrazione, smart D.P.I., respiratori PAPR, occhiali di sicurezza e mascherine monouso. Senza dimenticare imbracature, cordini e assorbitori, carrucole, discensori e moschettoni.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intero catalogo. A ciò si uniscono spedizioni celeri e sempre a costo zero in Italia. Gli ordini effettuati entro le 12:00 partono in giornata e la merce può essere recapitata in tutta Europa.

Agli oltre 10.000 prodotti presenti nella proposta vanno ad aggiungersi servizi esclusivi. Si va dalle ispezioni e revisioni periodiche delle imbracature e dei dispositivi anticaduta di terza categoria alla revisione, riparazione e taratura dei rilevatori Gas Alert.

Nel novero dei brand troviamo quelli di punta del settore dell’antinfortunistica, come Livith, Payper Workwear, 3M, Univet, Tractel, RPB Safety, Cofra, Kong, DuPont, Heartsine, Helly Hansen, Francital, DPI Sekur e Airbank.

Sia nella fase di selezione che nel post-vendita, l’acquirente può rivolgersi ai professionisti del customer care multi-canale. Sono in grado di offrire indicazioni e consigli indispensabili per il raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza sul lavoro.

Concludono l’esperienza sul negozio digitale diverse modalità di pagamento, volte a proteggere il cliente. È infatti possibile scegliere tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario e soluzioni rateali. Senza dimenticare, infine, che nella remota eventualità di un acquisto errato è prevista l’opportunità di effettuare il reso a costo zero.

Scegli la qualità garantita dai top brand dell’antinfortunistica. Acquista ora su www.worksecure.it e approfitta delle vantaggiose riduzioni attive!