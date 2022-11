Enrico Montesano escluso da Ballando: ha indossato una maglietta della X Mas

I comunisti all’attacco di Enrico Montesano. Il popolare attore sarebbe stato escluso da Ballando per avere indossato una maglietta della X Mas. L’artista aveva anche precisato in un post facebook di essere “un collezionista di maglie”, “ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante”. La Rai, ancora in mano ai grillocomunisti, passa all’attacco. “Quanto accaduto ieri sera a ‘Ballando con le stelle’ è inaccettabile”. Lo scrive in una nota. “Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia – si legge nel comunicato – chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento”. “E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.

Al centro dello “scandalo” la maglietta total black con il motto della X Mas, “Memento audere semper”, stampato sulla schiena. Indossata per le prove di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera su Rai1, ha attirato l’attenzione della sempre ipercritica Selvaggia Lucarelli, che ha denunciato l’accaduto su Twitter. Ricordando come la X Mas fosse “una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”. Molti utenti sui social avevano chiesto anche l’immediato allontanamento di Montesano dalla trasmissione. Lui aveva replicato mostrando una vecchia tessera del Psi. L’Anpi chiesto l’intervento della Vigilanza Rai. Fino alla decisione drastica di “eliminare” uno dei concorrenti più amati dal pubblico e decisamente talentuosi.