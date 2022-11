Personaggi del mondo dello spettacolo che si sono rivolti a un life coach o a un mental coach

Si sente sempre più spesso negli ultimi anni parlare di life coach e mental coach come figure di supporto per cercare di individuare e risolvere determinate problematiche a livello personale. Queste figure vengono utilizzate sia dalla gente comune che da grandi star del mondo della musica, dello spettacolo e del cinema che, come tutte le persone normali, devono affrontare problemi nella vita quotidiana. Anche le persone di successo (anche se spesso si tende a pensare il contrario perché sono persone ricche e famose) devono confrontarsi con i problemi della vita reale e hanno bisogno di supporto per risolverle.

Prima di sapere chi sono queste persone, è bene definire cosa è un mental coach e cosa un life coach e che cosa fanno per aiutare le persone a individuare e risolvere i loro problemi.

-Life coach: Un life coach, come ad esempio Lifenumbercoach.it, è un professionista che aiuta i propri clienti a cercare di migliorarsi e di cambiare le proprie abitudini in ambiti diversi (sociale, economico, lavorativo, etc) ponendogli degli obiettivi da raggiungere. Per fare questo ascolta il cliente, fa in modo che si ponga delle domande e cerca di seguirlo nel percorso di cambiamento.

– Mental coach: un mental coach serve per cercare di sviluppare le potenzialità del proprio cliente e per fargli superare i suoi limiti facendogli prendere coscienza di sé stesso. Anche il mental coach definisce degli obiettivi da raggiungere e indica la strategia migliore per raggiungere gli obiettivi stessi: il suo obiettivo è sia di portare il cliente a migliorarsi sia a livello personale che come professionista nel mondo del lavoro.

È evidente come queste figure giochino un ruolo fondamentale sia in ottica di supporto che di miglioramento per i propri clienti; ovviamente è importante che siano professionisti seri e affermati con anni di esperienza e con ottime competenze.

Tornando alle grandi star che hanno deciso di rivolgersi a queste tipologie di figure, andiamo a vedere nel dettaglio chi sono suddivise per ambito professionale.

Nel campo della musica troviamo alcune delle cantanti più importanti al mondo quali ad esempio Madonna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Cher e Adele. Restando sempre nel campo della musica ma passando ai cantanti di sesso maschile troviamo fra i più famosi Elton John e George Michael. La lista di cantanti dei 2 sessi che si sono rivolte a queste figure è molto più ampia, ma abbiamo citato alcuni di quelli più importanti.

Passando al mondo del cinema troviamo quasi esclusivamente solo uomini, ma sono tutti attori di fama mondiale quali ad esempio Tom Hanks, Hugh Jackman, Ben Affleck, e Jude Law.

Nell’ambito sportivo troviamo invece diversi tennisti quali ad esempio Serena Williams, Andre Agassi e l’italiano Matteo Berrettini: il fatto che dei campioni di tennis si siano rivolti a questa tipologia di figura è dovuto alle dinamiche, allo stress e al bisogno di concentrazione che viene richiesto in questo sport. Di conseguenza una figura come un mental coach è molto indicato per i professionisti del settore. Fra gli altri sportivi famosi che si sono rivolti a una figura di questo tipo troviamo il campione del mondo dei 100 metri Marcell Jacobs.

Ovviamente non sono solo le star del cinema ad essersi rivolti ad un life coach o a un mental coach; anche grandi personaggi della politica o star nell’ambito della moda o della tv hanno rivelato nel corso degli anni di essere stati supportati da una di queste figure per affrontare e risolvere i loro problemi.