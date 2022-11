Serie A. Anticipi e posticipi: ecco il calendario fino all’8 aprile

La Lega Serie A ha reso nota la programmazione gare dalla 22ª alla 29ª Giornata della Serie A TIM 2022/2023. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite con il Comunicato Ufficiale n. 314 dello scorso 24 giugno: 21 marzo, 28 aprile e 29 maggio.

Di seguito il commento del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: “Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A TIM fino a Pasqua” – le parole del presidente della Lega di A, Lorenzo Casini – “La programmazione delle gare, che da quest’anno avviene con congruo anticipo, come in Premier League, è apprezzata dalle Società, perché permette di pianificare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti. E così i tifosi sanno per tempo le date in cui giocherà la propria squadra. Come detto a inizio stagione, il calendario delle partite è diffuso in 7 finestre nel corso dell’anno, in date già stabilite (l’anno scorso ne abbiamo avute 12; la Premier ne ha 10). Il 21 marzo renderemo noti gli incontri fino ad aprile. Ringrazio l’AD Luigi De Siervo, il nostro HCO Andrea Butti e tutta la struttura della Lega per il grande lavoro svolto”.

SERIE A TIM 2022/2023

ANTICIPI/POSTICIPI E PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

22ª giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario 10/02/2023 Venerdì 20.45 MILAN−TORINO DAZN 11/02/2023 Sabato 15.00 EMPOLI−SPEZIA DAZN 11/02/2023 Sabato 18.00 LECCE−ROMA DAZN 11/02/2023 Sabato 20.45 LAZIO−ATALANTA DAZN/SKY 12/02/2023 Domenica 12.30 UDINESE−SASSUOLO DAZN/SKY 12/02/2023 Domenica 15.00 BOLOGNA−MONZA DAZN 12/02/2023 Domenica 18.00 JUVENTUS−FIORENTINA DAZN 12/02/2023 Domenica 20.45 NAPOLI−CREMONESE DAZN 13/02/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA−SALERNITANA DAZN 13/02/2023 Lunedì 20.45 SAMPDORIA−INTER DAZN/SKY

23ª giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario 17/02/2023 Venerdì 20.45 SASSUOLO−NAPOLI DAZN 18/02/2023 Sabato 15.00 SAMPDORIA−BOLOGNA DAZN 18/02/2023 Sabato 18.00 MONZA−MILAN DAZN 18/02/2023 Sabato 20.45 INTER−UDINESE DAZN/SKY 19/02/2023 Domenica 12.30 ATALANTA−LECCE DAZN/SKY 19/02/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−EMPOLI DAZN 19/02/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA−LAZIO DAZN 19/02/2023 Domenica 18.00 SPEZIA−JUVENTUS DAZN 19/02/2023 Domenica 20.45 ROMA−HELLAS VERONA DAZN 20/02/2023 Lunedì 20.45 TORINO−CREMONESE DAZN/SKY

24ª giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario 25/02/2023 Sabato 18.00 EMPOLI−NAPOLI DAZN 25/02/2023 Sabato 20.45 LECCE−SASSUOLO DAZN/SKY 26/02/2023 Domenica 12.30 BOLOGNA−INTER DAZN/SKY 26/02/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA−MONZA DAZN 26/02/2023 Domenica 18.00 UDINESE−SPEZIA DAZN 26/02/2023 Domenica 20.45 MILAN−ATALANTA DAZN 27/02/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA−FIORENTINA DAZN 27/02/2023 Lunedì 20.45 LAZIO−SAMPDORIA DAZN/SKY 28/02/2023 Martedì 18.30 CREMONESE−ROMA DAZN 28/02/2023 Martedì 20.45 JUVENTUS−TORINO DAZN

25ª giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario 03/03/2023 Venerdì 20.45 NAPOLI−LAZIO* DAZN 04/03/2023 Sabato 15.00 MONZA−EMPOLI DAZN 04/03/2023 Sabato 18.00 ATALANTA−UDINESE* DAZN 04/03/2023 Sabato 20.45 FIORENTINA−MILAN DAZN/SKY 05/03/2023 Domenica 12.30 SPEZIA−HELLAS VERONA DAZN/SKY 05/03/2023 Domenica 15.00 SAMPDORIA−SALERNITANA DAZN 05/03/2023 Domenica 18.00 INTER−LECCE DAZN 05/03/2023 Domenica 20.45 ROMA−JUVENTUS DAZN 06/03/2023 Lunedì 18.30 SASSUOLO−CREMONESE DAZN 06/03/2023 Lunedì 20.45 TORINO−BOLOGNA DAZN/SKY

(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.

26ª giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario 10/03/2023 Venerdì 20.45 SPEZIA−INTER DAZN 11/03/2023 Sabato 15.00 EMPOLI−UDINESE DAZN 11/03/2023 Sabato 18.00 NAPOLI−ATALANTA DAZN 11/03/2023 Sabato 20.45 BOLOGNA−LAZIO* DAZN/SKY 12/03/2023 Domenica 12.30 LECCE−TORINO DAZN/SKY 12/03/2023 Domenica 15.00 CREMONESE−FIORENTINA DAZN 12/03/2023 Domenica 15.00 HELLAS VERONA−MONZA* DAZN 12/03/2023 Domenica 18.00 ROMA−SASSUOLO DAZN 12/03/2023 Domenica 20.45 JUVENTUS−SAMPDORIA DAZN 13/03/2023 Lunedì 20.45 MILAN−SALERNITANA DAZN/SKY

(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.

27ª giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario 17/03/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO−SPEZIA DAZN 17/03/2023 Venerdì 20.45 ATALANTA−EMPOLI DAZN/SKY 18/03/2023 Sabato 15.00 MONZA−CREMONESE DAZN 18/03/2023 Sabato 18.00 SALERNITANA−BOLOGNA DAZN 18/03/2023 Sabato 20.45 UDINESE−MILAN DAZN/SKY 19/03/2023 Domenica 12.30 SAMPDORIA−HELLAS VERONA DAZN/SKY 19/03/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−LECCE DAZN 19/03/2023 Domenica 15.00 TORINO−NAPOLI DAZN 19/03/2023 Domenica 18.00 LAZIO−ROMA DAZN 19/03/2023 Domenica 20.45 INTER−JUVENTUS DAZN

28ª giornata

Data Giorno Orario Gara 01/04/2023 Sabato 15.00 SPEZIA−SALERNITANA* 01/04/2023 Sabato 18.00 INTER−FIORENTINA* 01/04/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS−HELLAS VERONA* 02/04/2023 Domenica 12.30 CREMONESE−ATALANTA* 02/04/2023 Domenica 15.00 MONZA−LAZIO* 02/04/2023 Domenica 15.00 SASSUOLO−TORINO* 02/04/2023 Domenica 18.00 ROMA−SAMPDORIA* 02/04/2023 Domenica 20.45 NAPOLI−MILAN* 03/04/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI−LECCE* 03/04/2023 Lunedì 20.45 BOLOGNA−UDINESE*

(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.I Licenziatari della 28ª giornata saranno resi noti il 21 marzo 2023.

29ª giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario 08/04/2023 Sabato 12.30 LECCE−NAPOLI* DAZN 08/04/2023 Sabato 12.30 UDINESE−MONZA DAZN/SKY 08/04/2023 Sabato 14.30 FIORENTINA−SPEZIA DAZN 08/04/2023 Sabato 14.30 SALERNITANA−INTER* DAZN 08/04/2023 Sabato 16.30 MILAN−EMPOLI* DAZN/SKY 08/04/2023 Sabato 16.30 SAMPDORIA−CREMONESE DAZN 08/04/2023 Sabato 18.30 ATALANTA−BOLOGNA DAZN/SKY 08/04/2023 Sabato 18.30 TORINO−ROMA DAZN 08/04/2023 Sabato 20.45 HELLAS VERONA−SASSUOLO DAZN 08/04/2023 Sabato 20.45 LAZIO−JUVENTUS DAZN

(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.