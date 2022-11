Il disgelo di Giorgia Meloni con Sharm el-Sheikh: si è parlato di energia ed immigrazione

Concretezza e pragmatismo. Il premier Giorgia Meloni a Sharm el-Sheikh per la Cop27, ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. L’incontro con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, rappresenta un momento di disgelo tra Italia ed Egitto.

Un incontro proficuo per parlare di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. Affrontati anche i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Giorgia Meloni inoltre ha incontrato il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, il primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak e il premier della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed. Meloni e Abiy hanno richiamato gli storici rapporti bilaterali e discusso delle opportunità di rafforzamento dei legami economici in particolare in campo energetico.