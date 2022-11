Cuneo. Liberamente Impariamo Se … l’arte va oltre l’udito

Grazie al contributo del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Piccoli Musei, la collaborazione del Centro Paideia e dell’Istituto dei Sordi di Torino, il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo ha dato avvio ad un progetto di didattica e-learning indirizzato ad operatori museali e culturali del Comune di Cuneo, e finalizzato a completare i sussidi interattivi alla visita oggi a disposizione del museo, attraverso un approccio inclusivo e la proposizione di video e approfondimenti nella Lingua dei Segni. Il Museo, attraverso il programma Alcotra – TRACeS, Trasmettere la ricerca archeologica nelle Alpi del Sud (Alcotra 2017 -2020), aveva già provveduto all’inclusione dei pubblici “fragili” dei musei producendo i sussidi alla visita per persone con disabilità della vista e intellettive: una storia sociale del museo, schede di visita per disabili autistici prodotte nel linguaggio della CAA; schede di orientamento all’accoglienza del disabile (in età scolare, pre-scolare e adulta) per operatori museali, riproduzioni in 3D di reperti e mappe tattili.

A completamento del percorso di apprendimento e degli strumenti/sussidi alla visita già prodotti, si è dunque proceduto ad organizzare un percorso di formazione on line di introduzione alla lingua dei segni per operatori museali e culturali del Comune di Cuneo; a studiare, elaborare e realizzare n.4 video sui percorsi museali in cui il parlato è costantemente accompagnato dal linguaggio dei segni.

Nello specifico, ogni video ha ad oggetto una presentazione di ciascuna delle sezioni in cui è articolato il percorso museale: la Preistoria, l’Età romana, i Longobardi, la sezione etnografica; i video sono pubblicati sul canale YouTube dei musei. Gli stessi prodotti sono inoltre gratuitamente richiedibili dal personale docente e dalle associazioni e gli enti del territorio che si occupano di disabilità. Una nuova grafica “Guarda, Ascolta, Comprendi. Un museo per tutti, in tutti i sensi” è stata inoltre creata per favorire la comunicazione on line, attraverso i canali social soprattutto, degli strumenti inclusivi museali.

«Questo nuovo progetto – dichiara Cristina Clerico, Assessora alla Cultura – dimostra come l’istituzione civica risponda appieno alla recente e splendida definizione di museo elaborata dall’International Council of Museums nell’agosto di quest’anno durante l’Assemblea di Praga. Anche con Liberamente Impariamo Se … l’Arte va oltre l’udito il bene culturale è accessibile e inclusivo, in quanto promuove la diversità e la sostenibilità». Gli orari di apertura del Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30. L’istituzione culturale è presente con le attività proposte anche su facebook, alla pagina: https://www.facebook.com/museocivicocuneo.