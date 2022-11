Coppa Italia Lega Pro il Crotone si qualifica per gli ottavi (affronterà la Viterbese) dopo aver battuto il Monopoli nel secondo turno

Crotone 3

Monopoli 2

Marcatori: 10° Yakubiv, 34° Panico, 40° Fella, 61° Cristalli, (4° del 2°t.s) Cantisani.

Crotone (4-3-3): Dini, Spaltro (Cantisani), Papini, Yakubiv, Crialese, Vitale (Giannotti-Giancotti), Rojas, Panico (Filosa), Pannitteri, Tuminello (Abruzzese), Bernardotto. All. Lerda

Monopoli (3-5-2): Nocchi, Falbo, Bizzotto (Cristalli), Radicchio, Rolando (Corti), De Risio (Piarulli), Viteritti, De Santis, Starita (Montini), Fella, Manzari. All. Pancaro

Arbitro: Matteo Centi di Viterbo

Ass. Gppe Luca Lisi di Firenze-Davide Santarossa di Pordenone

Quarto giudice: Domenico Castellone di Napoli

Ammoniti: De Santis, Panico, Mogos (dalla panchina), Falbo, Giannotti, Giancotti

Angoli: 8 a 4 per il Monopoli (tempi regolamentari)

Recupero: 2 e 5 minuti

Biglietti venduti 660, incasso euro 2.550,00

Il presidente Gianni Vrenna a proposito del prossimo derby in quell di Catanzaro: “Spero vinca lo sport e lo spettacolo in campo e trascorrere una bella domenica pomeridiana”. Parlando della partita di Coppa Itala, il president ha dichiarato: “Il Crotone visto contro il Monopoli ha dimostrato di possedere ottimi giovani calciatori di sicuro affidamento. Sono contento per Cantisani che, oltre ad aver segnato il gol del successo, ha evidenziato di poter giocare a certi livelli. Di questo ragazzo, che come giocatore è un prodotto del nostro vivaio, sentirete parlare e bene in future. La partita giocata contro il monopoli ne è la dimostrazione”.

Il commento – Coppa Italia o campionato, l’Ezio Scida rimane inespugnabile e nessuna novità per il Monopoli che già aveva subito la sconfitta (2-0) alla seconda giornata. La replica in occasione del secondo turno di Coppa Italia non ha cambiato lo stato delle cose ed il Crotone si qualifica per gli ottavi dove affronterà (16 novembre) la Viterbese che ha sconfitto (2-1) il Giugliano. Formazioni schierati dai rispettivi allenatori con diverse novità per consentire a chi è meno impiegato nel corso del campionato d’immagazzinare nelle gambe i minuti necessari. Crotone con la mente già rivolta al derby col Catanzaro (domenica 6 ore 14,30) ha lasciato fuori quanti avevano battuto il Picerno, domenica scorsa, e schierata una formazione completamente nuova con il difensore Spaltro al suo debutto stagionale.

Mister Pancaro a conferma di voler superare il turno ha confermato otto/undicesimi che hanno sconfitto il Messina in campionato lasciando fuori Piccinni, Montini, Drudi ed al loro posto Starita, Fella, Manzari.

La partita – Primo affondo pericoloso del Monopoli dalla destra al quarto minuto respinto da Dini. Manovra bene il Crotone a centro campo con Rojas, Vitale, Panico sorretti da Spaltro e Crialese nelle ripartenze. Decimo minuto primo angolo del Crotone consente a Yakubiv di mettere dentro il pallone. Venticinquesimo minuto Rojas calcia bene il pallone all’indirizzo di Nocchi che evita il possibile raddoppio. Raddoppio che arriva al trentaquattresimo minuto con Panico che conclude a rete una perfetta ripartenza iniziata da Vitale. Due minuti prima Papini aveva colpito la traversa. Il doppio svantaggio rende il Monopoli più minaccioso ed al minuto quaranta accorcia le distanze con Fella.

Ripresa – Crotone subito un cambio: dentro Giannotti, fuori Vitale. Il minimo svantaggio rende più intraprendente il Monopoli nella prima parte della ripresa ed i tre calci d’angolo ottenuti lo evidenzia. Il decisionismo degli ospiti si concretizza al minuto sessantuno con Cristalli che riporta in parità il risultato.

L’occasione per tornare nuovamente in vantaggio il Crotone al minuto settantacinque sui piedi di Rojas ma davanti a Nocchi il pitagorico manda il pallone oltre la traversa. Tempi supplementari come nel primo turno e partita che si allunga di altri trenta minuti. Il Monopoli continua a credere nel passaggio al turno successivo ed evidenzia una maggiore propensione negli affondi procurandosi anche un azione pericolosa al minuto 98 con Falbo che, da posizione ravvicinata, calcia il pallone oltre la traversa. Il quinto angolo a favore del Crotone, ad inizio secondo tempo supplementare, consente a Cantisani di realizzare il terzo gol. Le “seconde file” del Crotone sulla scia di chi è impiegato nel regolare campionato e questo è tutto a vantaggio di mister Lerda che può contare su un ottimo organico.