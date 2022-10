Verso Paternò-Catania: ventuno rossazzurri a disposizione di mister Ferraro

Come da Comunicato Stampa del Catania SSD

A seguito del provvedimento della Corte Sportiva di Appello Nazionale, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che la gara Paternò-Catania, in programma oggi, domenica 23 ottobre alle 15.00 e valevole per l’ottava giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputata allo stadio comunale “Falcone Borsellino” (Contrada Salinelle, Paternò), a porte aperte.

Al termine della seduta di rifinitura, che si è svolta ieri, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Paternò, in programma oggi alle 15.00 allo stadio “Falcone-Borsellino” e valevole per l’ottava giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Tra gli indisponibili anche Bethers, a seguito di un infortunio riportato in allenamento.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

33 Buffa

79 Jefferson

99 Sarao