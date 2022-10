Serie C/girone C decima giornata evasa dal Crotone con la terza vittoria esterna stagionale con una goleada.

Turris 2

Crotone 4

Marcatori: 13° Maniero, 29° Kargbo, 31° Gomez, 51° Tribuzzi, 71° Maniero, 79° Chiricò

Turris (4-3-3): Perina, Contessa, Frascatore, Boccia, Di Nunzio (Aquino), Haoudi, Gallo (Acquadro), Finardi (Ercolano), Leonetti, Santaniello, Maniero (Longo). All. Padalino

Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (Mogos), Awua (Giannotti), Petriccione, Tribuzzi (Vitale), Chiricò (Pannitteri), Gomez (Bernardotto), Kargbo. All. Lerda

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Mattia Bartolomucci-Alessandro Munerati

Quarto giudice: Giuseppe Vingo di Pisa

Ammoniti: Awua, Gallo, Di Nunzio, Boccia

Angoli: 7 a 3 per il Crotone

Recupero: 1 e 4 minuti

La prima nota a favore degli Squali l’essersi rivelati una macchina da gol, sette in due giornate e Gomez il tiratore scelto. “Un Crotone con la giusta mentalità anche dopo l momentaneo svantaggio – ha affermato mister Lerda – pur sbagliando inizialmente qualche occasione da gol. La squadra tutta ha evidenziato ottime giocate nel corso dell’intera partita ed è rimasta sempre lucida di fronte ad un avversario che gioca un buon calcio”. Il ritorno al successo in trasferta del Crotone non era rinviabile ad altra occasione per motivo di classifica e così è stato. Una ragione in più perché gli Squali tornassero a casa con i tre punti, i risultati di alcune partite giocate sabato quali il successo (2-0) del Catanzaro sulla Juve Stabia e quello del Pescara con identico risultato contro l’Audacia Cerignola. Uscire dal sintetico del “Liguori” con un risultato negativo significava, per la squadra di mister Lerda, scivolare in terza posizione e guardare con la testa all’insù la vetta della classifica. Le insidie preventivati alla vigilia da parte del tecnico pitagorico per la sua squadra sono state confermate, ma ben gestite dai suoi giocatori. La fisicità dei contendenti ci sta, oltrepassare il limite della sportività è insito in chi non accetta la supremazia dell’avversario. Il Crotone ha messo in pratica l’atteggiamento di squadra allestita per la promozione ed è stato ripagato. Formazione allestita da mister Lerda con tre cambi prevedibili dalla vigilia. Fuori il difensore sinistro Crialese, il centrocampista Giannotti e l’attaccante Tumminello per fare posto rispettivamente a Giron, Petriccione e Gomez. Padalino ha inteso cambiare oltre la metà della precedente formazione escludendo Manzi, Ercolano, Taugourdeau, Acquadro, Invernizzi, Longo e schierare Di Nunzio, Haoudi, Gallo, Finardi, Leonetti, Santaniello. Inizio da parte del Crotone che subito cerca d’imporre il proprio gioco in velocità privilegiando la fascia sinistra dove Kargbo ha la possibilità di andare a rete ma sbaglia la mira da posizione favorevole. Ancora Kargbo al terzo minuto da dentro l’area calcia il pallone addosso all’avversario. Partita veloce e piacevole che gli Squali cercano di farla girare dalla loro parte. All’ottavo minuto è la volta di Tribuzzi obbligare il portiere avversario ad una difficile respinta del pallone in angolo. Ottima triangolazione al decimo minuto con Kargbo che grossa un perfetto pallone in area dove Gomez non arriva in tempo per metterlo dentro. Quando tutto sembra procedere per il meglio da parte dei pitagorici, la Turris si porta in vantaggio al minuto tredici con Maniero. Il Crotone accusa il colpo e stenta a riorganizzarsi per riequilibrare il risultato. Anzi è la Turris, ancora con Maniero, il giocatore ha messo spesso in difficoltà la retroguardia ospite, che potrebbe raddoppiare se Branduani non avesse effettuato una difficile respinta del pallone. Gli Squali si ricordano che sono la seconda forza del girone ed iniziano a cercare con più insistenza il gol del pareggio che arriva al minuto ventinove con Kargbo che da dentro l’area manda il pallone in rete. Il calcio è anche il sapere sfruttare tutte le opportunità ed il Crotone due minuti dopo passa in vantaggio con Gomez (quinto gol stagionale). L’azione del vantaggio in seguito ad un calcio d’angolo battuto da Petriccione.

Prima parte dell’incontro piacevole e giocata a ritmi elevati senza particolare tatticismi difensivi. Ripresa meno veloce ma sempre con attenzione da parte del Crotone che non disdegna la giocata per andare in gol. Ci pensa Tribuzzi al minuto cinquantuno ad insaccare il terzo pallone di sinistro sotto la traversa da dentro l’area. Da questo minuto in poi gli Squali dimostrano di essere la squadra che mira alla diretta promozione. Turris che non si smentisce a proposito della peggiore difesa. Fuori l’ammonito Awua e dentro Giannotti al minuto cinquantatré.

La Turris ha un attaccante di nome Maniero che rimane sempre in partita e pronto a colpire quando gli capita l’occasione. Infatti al minuto settantuno Maniero mette dentro di testa il pallone del secondo gol per la sua squadra. Il Crotone non ci sta a soffrire un eventuale ritorno dei locali e al minuto settantanove Chiricò ristabilisce la doppia distanza dopo l’assist di Kargbo dalla sinistra. Si aspetta il triplice fischio ma senza ostruzionismo per perdere tempo. La migliore condizione tecnico/atletica degli Squali una sicurezza per portare a termine un successo che, al netto del momentaneo svantaggio, non è stato mai messo in discussione. Crotone che ha disputato un incontro sempre all’offensiva. Seconda posizione di nuovo conquistata.