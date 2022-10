Nuovi uffici di All Service in provincia di Mantova volti alla ricerca di nuovi collaboratori per dare opportunità di business

Il mondo del web si muove molto velocemente e spesso gli imprenditori non riescono da soli a rimanere al passo dei tempi che corrono.

Per questo motivo si devono affidare a delle agenzie esterne specializzate, che li possano affiancare nel consolidamento della propria posizione online.

È il caso dell’All Service di Nicola Sangiorgi, agenzia web di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Situato al confine tra Brescia e Mantova, Castiglione delle Stiviere è il comune di residenza di grandi aziende come Pata, Amica Chips, Barilla, Golden Lady, Steril Garda, Barzetti, Freddy. In poche parole, è il punto di riferimento per imprenditori di tutta Italia.

I nuovi uffici situati in via Mazzini 55, nel nuovo e rinomato “complesso cristallo” (il complesso più moderno che del comune di Castiglione delle Stiviere), avranno il fine di ricevere imprenditori che vogliono far crescere la propria azienda tramite i social, tramite la vendita on line grazie al proprio e-commerce e per persone che vogliono incrementare i propri guadagni tramite la vendita di servizi web e social alle aziende.

A tal proposito vengono organizzati anche corsi di formazione sul web e sul mondo dei social.

Chi è Nicola Sangiorgi

Nicola Sangiorgi è un giovane imprenditore digitale bresciano. Dopo molte esperienze in vari settori, decide di dedicarsi al mondo del web marketing, fondando ben presto la All Service Group srl, azienda multiservizio che vanta, ad oggi, una rete commerciale di più di 30 persone.

I servizi offerti spaziano da quelli pubblicitari al noleggio di auto di lusso e utilitarie, ma è sicuramente il web 3.0 il core business dell’azienda.

Perché affidarsi ad All Service di Nicola Sangiorgi?

Se vuoi un vero e proprio partner, che ti possa seguire passo dopo passo nel tuo business online, All Service Web agency è sicuramente la realtà che fa al caso tuo.

Alla base dei servizi che ti verranno messi a disposizione ci sarà una strategia digitale a 360°, che ti metterà nella condizione di sfruttare al meglio le potenzialità del mondo di internet. Dai Social Media alla SEO, dalla realizzazione del tuo sito e-commerce allo sviluppo di contenuto video di primissima qualità.

Per ultimo, ma non per importanza, verrai assistito nella realizzazione di un piano di advertising online e di remarketing, che ti permetteranno l’ottimizzazione e la fidelizzazione del tuo portfolio clienti.

I servizi della offerta da Nicola Sangiorgi tramite la sua All Service Group srl

La realtà fondata da Nicola Sangiorgi sarà in grado di affiancarti in ogni aspetto del tuo business online. Qui di seguito abbiamo deciso di fare un breve elenco di tutti quelli che sono i servizi offerti.