Serie C/girone C ottava giornata cade sul terreno dello Zaccheria la capolista dopo otto risultati utili consecutivi. Foggia torna al successo dopo tre sconfitte consecutive.

Foggia 1

Crotone 0

Marcatori: 51° Vuthaj

Foggia (4-3-1-2): Nobili, Garattoni, Rizzo, Malomo, Sciacca, Frigerio, Petermann, Di Noia (Chierico), Nicolao, D’ursi, Vuthai (Tonin). All. Gallo

Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (Crialese), Petriccione, Carraro (Awua-Bernardotto), Tribuzzi (Vitale), Chiricò, Gomez (Tumminello), Kargbo.

All. Lerda

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como

Assistenti: Nicola Tivello di Rovigo

Quarto uomo a bordo campo: Gianluca Grasso di Ariano

Ammoniti: Cuomo, Frigerio, Tribuzzi, Di Noia, Petriccione, Malomo

Angoli: 4 a 1 per il Foggia

Recupero: 5 e 5 minuti

Era considerata la trasferta più difficile fin qui disputate dal Crotone dovendo affrontare un Foggia penultimo in classifica ma deciso a mettere fine ai continui risultati negativi iniziando dalla capolista. Cambio di rotta avvenuto da parte dei sanniti che conquistano la seconda vittoria stagionale. Risultato finale che, per la prima volta in questo campionato, non parla a favore degli Squali. Giusto risultato che premia la squadra di mister Gallo per aver creduto al successo fin dalle prime battute. Il campionato è lungo e tanto c’è ancora da lavorare per mister Lerda. Subire il gol come a Foggia non qualifica la capolista. Formazione pitagorica con una sola novità, nonostante i prossimi turni ravvicinati, rispetto alla precedente. Dentro per la prima volta in questo campionato il trequartista Carraro in sostituzione di Awua. I due al minuto venticinque si scambiano di nuovo il ruolo: fuori Carraro per infortunio, dentro Awua. Il tecnico dei locali, mister Gallo, per tentare di bloccare la capolista e invertire la striscia delle sconfitte, ha optato per quattro cambi: Rizzo, Frigerio, Nicolao, Vuthai, in sostituzione di Papazov, Odjer, Schenetti, Ogunseye.

Avvio del gioco da parte del Crotone che controlla bene le intenzioni degli avversari decisi a farsi rispettare con un gioco maschio ma il Crotone non è da meno. Sei ammoniti (tre per parte) nel primo tempo dimostrano la fisicità della partita. Azioni da gol uno per parte. Al sesto minuto Branduani deve uscire fuori dalla propria area per rinviare il pallone di testa e sventare la minaccia. Diciottesimo minuto Kargbo da dentro l’area avversaria non devia di testa il pallone in rete dopo l’assist di Chiricò. Allo scadere della prima parte Branduani deve deviare in angolo un difficile pallone calciato da Malomo. Primi quarantacinque minuti + cinque di recupero, terminano con il Crotone in attacco che si guadagna due calci di punizione dal limite.

Ripresa, cinquantunesimo minuto,Vuthaj porta in vantaggio la propria squadra. Brutta botta per l’imbattuta capolista che deve rincorrere il risultato. Col trascorrere dei minuti il Crotone cerca il gol del pareggio ma con attacchi sterili che mai mettono in difficoltà la retroguardia locale. E quando i sanniti aggrediscono si nota una certa difficoltà da parte dei pitagorici nel liberare l’area.

Settantasettesimo minuto Branduani con un difficile respinta a terra evita il raddoppio al Foggia. Arrembaggio del Crotone sempre più pressante ma con l’assenza di tiri pericolosi in porta da parte degli attaccanti. Ancora in evidenza Branduani al minuto ottantadue quando deve ancora rinviare in angolo una pericolosa azione dei locali.nRisultato finale che avrebbe potuto essere più ampio da parte del Foggia se Branduani non l’avesse evitato con tre difficili interventi. Ed è l’unico a meritarsi la sufficienza, il giudizio sul resto della squadra è da rinviare ad altra occasione.