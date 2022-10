Roma. Striscione sul Ponte degli Annibaldi contro il Presidente Ignazio La Russa

Ancora odio di sinistra contro il neo Presidente del Senato. Uno striscione contro Ignazio La Russa, è stato esposto a Roma, poco dopo le 21.30 di venedrì, nei pressi del Colosseo, sul Ponte degli Annibaldi. È intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del centro che lo ha rimosso e sequestrato.

Lo striscione è firmato da ‘Cambiare Rotta’. Sullo striscione è scritto “Benvenuto presidente La Russa”. La resistenza continua”. Il nome è a testa in giù rispetto alle altre parole Cambiare Rotta Roma su facebook scrive. “Saremo ben lieti di mostrare a questo e a questo parlamento il significato di Antifascismo Militante. Ai nostri posti ci troverete, nelle strade, nelle piazze delle città”. Lo striscione è stato esposto in quelle stesse ore in cui sono comparse la stella a cinque punte e le scritte, sempre contro La Russa, sulla saracinesca della sede di FdI nel quartiere romano della Garbatella.