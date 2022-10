Il deputato Lorenzo Fontana, braccio destro di Matteo Salvini e già ministro, è stato eletto Presidente della Camera. Anche Forza Italia, dopo le tensioni di ieri, ha votato con il centrodestra. Pace fatta nel centrodestra? Giovedì sera Silvio Berlusconi ha incassato la sconfitta, chiuso la porta al ministero per Licia Ronzulli ma si è lamentato per i “veti” che Giorgia Meloni avrebbe apposto alle sue indicazioni per i ministri.