Gabriel Grillotti – “C’est l’amour” è il nuovo singolo del cantautore toscano

Gabriel Grillotti, dopo il successo dell’album “Couleurs de France”, il cantautore esce con un nuovo brano da ballare e cantare dal titolo “C’est l’amour”. Prodotto dalla Syr Gabryel Planet, la canzone porta grandi firme, quella dello stesso Grillotti e del compositore Dario Carli, noti per il loro sodalizio artistico da ben 25 anni. I due hanno collaborato alla produzione di oltre 15 album ed oggi sono insieme nuovamente per farci sognare. E’ online anche il videoclip, girato sotto il sole dei Caraibi, sullo stile “Jack Sparrow”, un vero pirata che fa sognare e ballare. Un bellissimo galeone accoglie un gruppo di trenta ballerini vestiti da pirati ed un capitano d’eccellenza, Gabriel Grillotti. Alla conquista dell’amore, arrivano su un’isola dove trovano anche pace, musica e ballo. Il solare artista ci lascia nuovamente a bocca aperta con il suo eccezionale lavoro, con il quale esprime amore e libertà, un brano in lingua Francese da cantare a squarciagola. Grillotti: “L’amore vince sempre, senza limiti né frontiere”. Il singolo è distribuito da Warner Music Czech Republic s.r.o. e disponibile su tutti gli store online.