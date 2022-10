Quad elettrici per bambini: guida alla scelta

Chi di noi, da bambino, non ha amato guidare un mezzo di trasporto giocattolo? Che si trattasse di una macchinina, uno scooter o un trattore, quel piccolo oggetto ci faceva sentire grandi e accompagnava nei pomeriggi di gioco all’aria aperta.

I tempi sono cambiati, la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma la passione dei bimbi per la guida è sempre attuale. E qual è oggi il mezzo di trasporto più di tendenza, multifunzionale e avventuroso? Il quad, naturalmente.

I quad per bambini disponibili in commercio sono di due tipologie: elettrici e con motore a scoppio. Questi ultimi sono adatti esclusivamente ai bambini più grandi (sopra i 10 anni almeno) per uso sportivo. I quad elettrici, invece, sono adatti anche ai più piccoli ed è su questi che concentreremo la nostra attenzione.

Alimentazione

La maggior parte dei quad elettrici per bambini è alimentata da batteria 12 Volt. Solo qualche modello, per la sicurezza di più piccolini, è alimentato da batterie di potenza inferiore. In tal caso, le velocità raggiunte dal mezzo sono davvero minime. Il tempo di carica di una batteria da 12 Volt è compreso tra le 8 e le 12 ore e garantisce un tempo di utilizzo di circa un’ora.

Un consiglio utile per i genitori o per chi desidera regalare un quad elettrico ad un bambino è quello di acquistare una seconda batteria “di riserva” in modo che il quad sia sempre utilizzabile. Tra i modelli disponibili, alcuni necessitano dell’estrazione della batteria per la ricarica, altri possono invece essere attaccati alla presa direttamente. Per chi dispone di una presa di corrente all’esterno, consigliamo la scelta di questa seconda opzione, decisamente più pratica.

Caratteristiche dei quad elettrici per bambini: come scegliere il modello giusto?

Il quad, con le sue quattro grandi ruote, garantisce al bambino una grande stabilità e, al contempo, la possibilità di guidare su ogni tipologia di terreno, anche sconnesso o fangoso. Il vostro bambino, insomma, si sentirà un vero e proprio adulto che si avventura in fuoristrada.

A questo scopo, gli elementi a cui dare importanza nella scelta del quad sono sia pratici che funzionali ai fini della sicurezza. Anzitutto, è bene che il quad sia provvisto di elementi che riparino il bambino da eventuali schizzi di fango e che lo proteggano fisicamente. Dunque, ci riferiamo a parafango, copri mani ed eventualmente anche al parabrezza. Un altro elemento che garantisce sicurezza è una pedana ampia, che fornisca un appoggio sicuro al bambino ed eviti lo scivolamento dei piedi in condizioni di terreno dissestato.

Il medesimo ragionamento vale anche per la sella, che deve fornire un buon comfort e ottima stabilità nella seduta. In alcuni modelli, la sella è apribile. Questa opzione renderà ancora più realistica l’esperienza di guida del vostro bambino e gli permetterà di riporre degli oggetti e, quando il quad non è in uso, il casco. Come per la guida degli adulti, è importante che il quad sia dotato di specchietti retrovisori. Elemento non presente su tutti i modelli ma piuttosto importante è la retromarcia, che consente al bambino di muoversi più agevolmente, anche in considerazione del peso del quad stesso.

L’acceleratore può essere a pedale o a manopola. In entrambi i casi, si tratta di soluzioni valide la cui preferenza è connessa soltanto alle abilità del bambino. Alcuni modelli di quad elettrico per bambini dispongono di due velocità di andatura. Questo elemento risulta utile a rendere il quad un oggetto in grado di accompagnare il bambino nei cambiamenti della crescita. Per i bambini più piccoli (e per i genitori più ansiosi) sono disponibili modelli di quad dotati di telecomando per il controllo a distanza del mezzo. Per quanto concerne l’estetica, troverete facilmente un’ampia gamma di modelli e colori, adatti a soddisfare i gusti di ogni bambino.

Sperando che questo articolo vi sia stato utile nella scelta e, soprattutto, a sentirvi più tranquilli pensando alla sicurezza dei vostri piccoli, non ci resta che augurare buon divertimento ai vostri bimbi!