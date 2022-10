Affitti a Roma, appartamento o villetta: la soluzione

Sono sempre più le persone che cercano affitti a Roma, attirate dalla bellezza e dalle opportunità che è in grado di offrire la città. La Capitale da sempre è in grado di regalare moltissime possibilità per chi cerca lavoro, vuole intraprendere un percorso di studi, vivere un’esperienza meravigliosa e iniziare una nuova vita.

Affitti a Roma, i quartieri

Quando si cercano affitti a Roma dove cercare? La città presenta diversi quartieri, ognuno con le sue particolarità. Alcune zone della Capitale sono molto antiche, altre sono di nuovissima costruzione, troviamo poi aree più o meno verdi, con servizi e mezzi di trasporto.

In tutto i quartieri di Roma sono trentacinque:

Flaminio

Pinciano

Nomentano

Tuscolano

Salario

Parioli

Tiburtino

Appio-Latino

Gianicolense

Ostiense

Prenestino-Labicano

Monte Sacro

Portuense

Trionfale

Della Vittoria

Aurelio

Pietralata

Don Bosco

Appio-Pignatelli

Trieste

Prenestino-Centocelle

Alessandrino

Appio Claudio

Primavalle

Monte Sacro Alto

Lido di Ostia Ponente

Ponte Mammolo

Tor di Quinto

Ardeatino

Lido di Castel Fusano.

Giuliano-Dalmata

Europa

Collatino

San Basilio

Lido di Ostia Levante

Affitti a Roma, dove vivere

Dove vivere a Roma? I quartieri sono davvero tanti, come abbiamo visto, quindi prendere una decisione spesso è non è semplice. Il primo elemento da prendere in considerazione è il luogo in cui si studia o si lavora, puntando su una zona vicina. Se si vive a Roma Sud e si deve raggiungere tutte le mattine Roma Nord, ad esempio, si rischierà di trovare traffico e di affrontare un lungo percorso, sprecando energie e tempo. Vivere senza macchina a Roma è possibile per via della presenza dei mezzi pubblici.

Villetta o appartamento: gli affitti a Roma

Alcune aree della periferia di Roma, ad esempio, sono verdi, ricche di attività commerciali e abitazioni che non costano troppo, collegate bene con il centro. Come Città Gardino, un quartiere giovane e signorile, con numerose villette, perfette per famiglie, ma anche giovani coppie.

Troviamo poi Nuovo Salario e Montesacro, quartieri periferici che sono collegati benissimo col centro storico e presentano sia villette che appartamenti accoglienti. Molto apprezzata pure Porta di Roma: un quartiere giovane, in crescita, con aree verdi e numerosi appartamenti di tante misure diverse a seconda delle esigenze.

Centrale e ottimale, il quartiere Africano ha immobili di grande pregio, mentre Re di Roma e San Giovanni restano zone molto amate e con appartamenti di pregio. Chi è in cerca di appartamenti troverà affitti a Roma anche a San Lorenzo, area storica della Capitale, amatissima dai giovani, e al Pigneto. Ottime soluzioni, fra villette e appartamenti, anche in zona Pigneto, Alessandrino, Torre Maura, Torre Spaccata, Centocelle, Torrenova e Giardinetti.

Come trovare affitti a Roma

Come trovare affitti a Roma? La ricerca spesso non è semplice perché parliamo di una città molto ampia ed è complicato avere accesso alle tante offerte e agli immobili disponibili. Un’ottima soluzione è rappresentata da IoAffitto.it, il portale immobiliare perfetto per trovare case, ma anche stanze, uffici, negozi sia in affitto che in vendita. Sul portale è possibile cercare degli immobili, trovando ciò che si desidera fra migliaia di annunci immobiliari sia di privati che di agenzie immobiliari di tutta Italia.

Perché vivere a Roma

Sono tanti i vantaggi di vivere a Roma e i motivi per cui bisognerebbe cercare una casa in affitto nella Capitale. La città, prima di tutto, offre moltissime opportunità. Ha diverse Università di livello, inoltre è sede di alcuni istituti internazionali e nazionali, presenta numerose aziende, opportunità di lavoro e di studio.

Non mancano inoltre eventi, locali alla moda, monumenti e tantissime cose da fare. Roma è infatti una città attiva e viva in cui non ci si annoia mai. Per divertirsi inoltre non è necessario spendere soldi: basta fare una bella passeggiata in centro, fra Fori Imperiali e Colosseo, senza contare Villa Ada o Villa Borghese.

La Capitale poi è multiculturale: per strada si possono incontrare tantissimi romani, ma anche persone provenienti da Nord e Sud Italia. Non mancano gli europei che sbarcano a Roma per fare una nuova esperienza di vita, gli americani e gli asiatici. Persone che lavorano, vivono e rendono meravigliosa la città.

Roma inoltre è collegata bene con tantissimi luoghi, dentro e fuori dall’Italia. Dalla stazione della città partono treni che sono diretti in ogni direzione, mentre i due aeroporti (Fiumicino e Ciampino) presentano voli sia nazionali che internazionali. Sino al Porto di Civitavecchia dove partono navi dirette ovunque. Insomma: la Capitale è collegata davvero con tutto il mondo.

Infine non dimentichiamo che vivere a Roma permette di andare pure al mare. In poco più di mezz’ora in auto oppure in un’ora di treno infatti si può raggiungere la costa laziale, fra spiagge, stabilimenti alla moda, locali affollati sia in primavera che d’estate.