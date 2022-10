Perugia in diretta su Rai 1: il 31 dicembre ospiterà “L’anno che verrà” con Amadeus

Un giusto premio alla bellezza di una città antica e nobile. Perugia ospiterà il prossimo 31 dicembre, in prima serata e in diretta su Rai 1, “L’anno che verrà”, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che saluterà il 2022 e festeggerà l’arrivo del 2023, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo. L’evento, occasione unica di valorizzazione dell’intero territorio regionale, si realizzerà in partnership con la Regione Umbria, che lo ha fortemente voluto e sostenuto, e in collaborazione con il Comune di Perugia.